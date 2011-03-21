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Spor

FENERBAHÇELİ SEMİH'İN ACI GÜNÜ İZMİR (A.A)

21 Mart 2011 19:28

-FENERBAHÇELİ SEMİH'İN ACI GÜNÜ İZMİR (A.A) - 21.03.2011 - Fenerbahçeli Milli Futbolcu Semih Şentürk'ün amcası Alim Şentürk, İzmir'de vefat etti. Kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği bildirilen Alim Şentürk (68) için Bornova ilçesindeki Çamdibi Birlik Camisi'nde kılınan cenaze namazına Şemih Şentürk'ün yanı sıra ölen Alim Şentürk'ün yakınları ve vatandaşlar katıldı.  Alim Şentürk'ün cenazesi, kılınan namazın ardından Çamdibi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Fenerbahçe Spor Kulübü, Alim Şentürk'e Allah'tan rahmet, Semih Şentürk ve Şentürk ailesine başsağlığı diledi.

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