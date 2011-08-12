-Fenerbahçeli Semih adliyede İSTANBUL (A.A) - 12.08.2011 - Fenerbahçeli futbolcu Semih Şentürk, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında ifadesine başvurulmak üzere Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine geldi. Avukatıyla birlikte geldiği Adliyeye Çırağan Caddesi üzerindeki savcı ve hakimlerin kullandığı kapıdan özel aracıyla giriş yapan Şentürk, daha sonra savcılık katına çıktı. Şentürk'ün, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturmayı yürüten özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk tarafından ifadesine başvurulacağı öğrenildi.