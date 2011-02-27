-FENERBAHÇELİ SELÇUK'UN MR'I ÇEKİLDİ İSTANBUL (A.A) - 26.02.2011 - Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa ile yaptığı maçta sakatlanan futbolcu Selçuk Şahin'in, sol arka üst adalesinde ikinci derecede yırtık tespit edildi. Kasımpaşa maçının 86. dakikasında girdiği ikili mücadele sonrası sakatlanan sarı-lacivertli futbolcu maçın ardından Kadıköy Acıbadem Hastanesi'ne götürüldü. MR'ı çekilen Selçuk'un durumuyla ilgili kulübün internet sitesine açıklama yapan kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık, sol arka üst adalesinde ikinci dereceden yırtık tespit edilen futbolcunun tedavisine başlandığını bildirdi.