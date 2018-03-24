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Spor

Fenerbahçeli Roman Neustadter kaybettikleri maçın ardından gece kulübünde görüntülendi!

Rusya Futbol Federasyonu iki futbolcuya ceza verileceğini açıklarken oyuncular özür diledi

24 Mart 2018 22:44

2018 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak Rusya’nın Fenerbahçeli başarılı savunma oyuncusu Roman Neustadter ve milli takımdan arkadaşı Konstantin Rausch’un Brezilya maçından sonra gece kulübünde görüntülenmesi ülke basınında gündeme oturdu.

Amatör bir kamera tarafından çekilen görüntüde Neustadter’in, Dinamo Moskova’da forma giyen orta saha oyuncusu Rausch ile birlikte geç saatlere kadar eğlendiği gece kulübünden çıkışı yer alıyor.

Rus basınnda yer alan haberlerde, iki Alman asıllı Rus futbolcunun Brezilya karşısında alınan ağır yenilgi sonrasında eğlence kulübünde görüntülenmesinin tepkiyle karşılandığı ifade edildi.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Rusya Futbol Federasyonu, “Görüntüler Rus takımı için önemli” başlığı altında bir açıklama yayınlayarak futbolcuların cezalandırılacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, “Teknik direktörümüz Brezilya maçından sonra oyuncuların akrabaları ve arkadaşlarıyla zaman geçirmesi için izin verdi. Aynısı geçen yıl Ekim ve Kasım aylarında da oldu. Konstantin Rausch ve Roman Neustadter ile ilgili olarak bu davranışların milli takımın imajını etkilediği, gereksiz konuların ve tartışmaların açıldığının farkındayız. İç düzenlemelere uygun olarak, oyuncular hakkında karar verilecektir” denildi.

Olayların ardından açıklama yapan iki futbolcu özür diledi.

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