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Spor

Fenerbahçeli Raul Meireles PFDK'ya sevk edildi

F.Bahçe’nin Portekizli futbolcusu Raul Meireles, derbi maçta yaptığı ve kamuoyuna yansıyan hareketle ilgili Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi

14 Mayıs 2013 22:57

Süper Lig'de pazar günü oynanan Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu'na yedek kulübesinin önünden geçerken hareket yapan Raul Meireles, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Olaylı Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin yankıları sürüyor. Sarı-lacivertli takımdan Raul Meireles, Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş'ın ise görüntülerinin incelemeye alındığı açıklandı.

Olaylı Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından sarı-lacivertli takımdan Raul Meireles, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Raul Meireles'in karşılaşma sonrası ortaya çıkan görüntülerde Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu'na uygunsuz hareketler yaptığı belirlenmişti.

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş'ın ise görüntüleri inceleniyor.

Hasan Şaş'ın görüntülerinin incelemeye alınmasının nedeni olarak, taraftarlara yaptığı sportmenlik dışı hareketler olduğu ifade edildi.

 

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