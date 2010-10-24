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FENERBAHÇELİ ''RAMBO'' TUTUKLANDI İSTANBUL (A.A)

24 Ekim 2010 18:03

-FENERBAHÇELİ ''RAMBO'' TUTUKLANDI İSTANBUL (A.A) - 24.10.2010 - Kadıköy'de bir polis memurunun silahını çalarak kaçtığı iddiasıyla gözaltına alınan Fenerbahçe'nin ''Rambo'' lakaplı taraftarı O.G, çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanarak Kadıköy Adliyesine sevk edilen O.G, Cumhuriyet Savcısı Celal Çavuşlu tarafından sorgulandı. Savcı, O.G'yi, ''kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hırsızlığı'' ve ''sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah ve merminin taşınması'' suçundan tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk etti. O.G, çıkarıldığı Kadıköy Nöbetçi 2. Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandı. 

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