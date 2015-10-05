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Spor

Fenerbahçeli Potuk: Bize yakışmayan 2 gol yedik

"Çok istiyorduk bugün kazanmayı, üst sıralarda yer almak istiyorduk"

05 Ekim 2015 02:02

Fenerbahçeli oyuncu Alper Potuk, Akhisar Belediyespor maçı sonrası kendilerine yakışmayan 2 gol yediklerini söyledi.

Karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa maçı değerlendiren Potuk, “Çok istiyorduk bugün kazanmayı. Üst sıralarda yer almak istiyorduk. Devre arasına girdik, 1 gol daha atsak belki lider olacaktık. Bize yakışmayan 2 tane gol yedik” dedi.

Daha çok çalışmaları gerektiğinin altını çizen Potuk, “Şimdi bir ara var, gerçi çok fazla kişi kalmayacak ama biz yinede çalışmaya devam edeceğiz. Taraftarlarımızı mutlu edeceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.

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