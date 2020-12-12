Fenerbahçeli Pelkas'tan 'Alex' sözleri

Fenerbahçeli Dimitrios Pelkas, sarı-lacivertli kulübün efsane isimlerinden Alex de Souza'dan övgüyle söz etti.

Pelkas, kulübün sosyal medya hesabında taraftarların sorularını cevapladı. 27 yaşındaki oyuncu, düşüncelerini ve hakkında merak edilenleri anlattı.

Pelkas, Alex’e benzetilmesiyle ilgili olarak, "Alex de Souza, Fenerbahçe için büyük hikayesi olan bir futbolcu. Çok çalışmam gerekiyor. İleride ne olacağını göreceğiz. Şu an erken ama onun gibi olmayı umuyorum. Alex’i izledim, harika bir oyuncuydu" ifadelerini kullandı.

Türkiye ile ilgili izlenimlerini de paylaşan Yunan oyuncu, "Buraya geldiğimden beri herkes bana çok iyi davranıyor. Sadece futbolun içinde de değil; dışarıda gören insanlar bana karşı çok nazik davranıyorlar. Buradaki insanlar çok iyi" dedi.

Futbolu yüreği ile oynadığını dile getiren Pelkas, "Benim yeteneklerimden biri de hırslı olmam. Tutkuyla oynamayı seviyorum" şeklinde konuştu.

Yeni Malatyaspor maçına da değinen 27 yaşındaki oyuncu, "Evimizde oynayacağımız maçı kazanmak ve hedefimize adım adım yaklaşmak istiyoruz" ifadesini kullandı.

Sezon başında PAOK'tan transfer edilen Pelkas, sarı lacivertli forma ile 7 maçta görev alırken 1 gol 2 asistlik katkı yaptı.