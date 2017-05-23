Fenerbahçeli Ozan Tufan'a 'kaçakçılık' gözaltısı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nın yurda kaçak yollarla lüks araç sokan çeteye yönelik başlattığı operasyon kapsamında Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan da gözaltına alındı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, bu sabah İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nın, gümrük kaçağı lüks otomobil sahiplerine yönelik kapsamlı bir operasyon yaptığı öğrenildi. Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 20 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında Ozan Tufan'ın da bulunduğu öğrenildi.

Ünlü futbolcunun söz konusu çeteden yasadışı şekilde lüks araç temin ettiği ediliyor. Ozan Tufan'ın ifadesi için Maslak'taki İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na getirildiği belirtiliyor.

Sabah saatlerinde yürütülen operasyon kapsamında lüks araçlara el konulduğu öğrenildi.