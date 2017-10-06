Fenerbahçeli oyuncular antrenman maçı yaptı

İSTANBUL, (DHA) - Fenerbahçe, Süper Lig\'in 8\'inci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenman 2 saat sürdü. Milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen çalışma, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Koordinasyon hareketlerinin ardından A takım ve genç oyunculardan oluşan karma takımlar, aralarında antrenman maçı yaptı. Antrenman maçını 5-0 kazanan ekibin gollerini; Giuliano (2), Aatif Chahechouhe (2) ve Fernandao kaydetti.

Sarı-lacivertliler, Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını 2 günlük iznin ardından 9 Ekim Pazartesi günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.