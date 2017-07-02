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Spor

Fenerbahçeli oyuncudan takım arkadaşına canlı yayında küfür!

Oyuncunun kulüp tarafından ceza alıp almayacağı belirsizliğini koruyor

02 Temmuz 2017 16:44

Fenerbahçe'nin 'aşırı' olarak yorumlanan davranışlarıyla dikkat çeken Nijeryalı forveti Emmanuel Emenike, takım arkadaşı Martin Skrtel'in canlı Perispoce yayınında Slovak oyuncuya küfür etti. Resmi hesabı üzerinden canlı yayına ileti gönderen 30 yaşındaki Nijeryalı, takım arkadaşına "F.ck you" yazan bir mesaj gönderdi.

Sarı-lacivertlilerin Düzce'de devam eden kampında yer almayan Nijeryalı golcü, bu davranışıyla sosyal medyada taraftarın tepkisini topladı. Fenerbahçe yönetiminden olayla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken, Nijeryalı futbolcunun ceza alıp almayacağı da merak konusu oldu.

30 yaşındaki Emmanuel Emenike, Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 93 maçta 25 gol ve 22 asistlik bir performans sergiledi.

ETİKETLER

Emmanuel EmenikeFenerbahçecanlı yayındaküfürMartin Skrtelperiscopetwitter

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