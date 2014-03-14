Fenerbahçeli Ömer Onan: Maçı kazansak ne olur kaybetsek ne olur...

Fenerbahçe Ülker, Euroleague’deki kritik maçında İspanyol ekibi Malaga’yı 69-67 mağlup etmesini bildi. Maç sonunda yayıncı kuruluşun mikrofonlarına konuşan Ömer Onan, Berkin Elvan'ın ölümü ve sonrası yaşanan olaylara ilişkin paylaştığı mesajlarla "Bu ülkede faili meçhul kalmasın" dedi.

Son günlerde yaşanan olaylar ve hayatını kaybedenler için konuşan Onan şunları söyledi:

3 gündür gerçekten çok üzülüyoruz. Berkin’in ölümüne çok üzgünüz. Bu ülke bir evladını pisi pisine kaybetmiştir. Ben istiyorum ki bu ülkede kimse faili meçhul kalmasın. En azından bir görev olarak bunu yapmamız lazım. Maçı kazansak ne olur kaybetsek ne olur. Kazanmamıza sevinemiyoruz. Çok değişik duygular içindeyiz. Dün de bir gencimiz daha vefat etmiş. Bir polisimiz şehit olmuş. Bunların bir an önce bitmesini, ülke olarak boynumuzun bükük kalmamasını istiyoruz. Bu arkadaşlarımızın hepsinin failinin bulunmasını istiyoruz