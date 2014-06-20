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Spor

Fenerbahçeli Meireles, İstanbul yazılı cami dövmesi yaptırdı

Sağ bacağında karısının üç farklı portresi yer alan Meireles, dövmelerine bir yenisini daha ekledi

20 Haziran 2014 12:53

Fenerbahçe’nin Portekizli futbolcusu Raul Meireles,sağ bacağına İstanbul yazılı bir cami dövmesi yaptırdı.

Portekiz ve Fenerbahçe’nin başarılı futbolcusu Raul Meireles, ilginç tarzıyla Dünya Kupası’nın dikkat çeken isimlerinden biri olmaya devam ediyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Almanya maçında alınan 4-0'lık mağlubiyet sonrasında antrenmanlarını sürdüren Portekiz'de Meireles, dövmeleriyle basın mensuplarının ilgi odağı oldu. Mohawk saçları ve gür sakallarıyla bilinen Portekizli futbolcu bacağına yaptırdığı yeni dövmesiyle objektiflere takıldı.

Sağ bacağında karısının üç farklı portresi yer alan Meireles, diz kapağında bir gül, Lizbon tramvayı, cep saati, mikrofon ve nota kağıdı figürleriyle dikkat çekti. Raul Meireles'in, Fenerbahçe ve İstanbul sevgisini ise yine sağ bacağına yaptırdığı İstanbul yazılı camii dövmesiyle ölümsüzleştirdiği görüldü.

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