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Spor

Fenerbahçeli McCoughtry'den skor rekoru İSTANBUL (A.A)

06 Ekim 2011 20:14

-Fenerbahçeli McCoughtry'den skor rekoru İSTANBUL (A.A) - 06.10.2011 - WNBA'de Atlanta Dream formasıyla mücadele eden Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın oyuncusu Angel McCoughtry, ligin final serisinin ikinci maçında kaydettiği 38 sayıyla, WNBA tarihinde bir final maçında en çok sayı atan oyuncu oldu. WNBA final serisi ikinci maçında Batı Konferansı şampiyonu Minnesota Lynx, kendi evinde ağırladığı Doğu Konferansı şampiyonu Angel McCoughtry'nin takımı Atlanta Dream'i 101-95 yenerek, seride durumu 2-0 yaptı.  Minnesota'dan Seimone Augustus'un 36 sayı attığı maçta yıldızlaşan bir diğer isim ise Fenerbahçe'nin formasını giyen Angel McCoughtry oldu. Angel McCoughtry, Atlanta'nın kaydettiği 95 sayının 38'inin altına imza atarak, WNBA tarihinde, final serisindeki bir maçta en çok sayı atan oyuncu unvanını kazandı. Minnesota, kötü başladığı maçı son çeyrekteki iyi oyunuyla kazanmasını bilirken, McCoughtry'nin 38 sayısı Atlanta'yı kurtarmaya yetmedi. Final serisinin üçüncü maçı cumayı cumartesiye bağlayan gece TSİ 03.00'te oynanacak. Minnesota eğer deplasmandaki bu maçı da kazanırsa, tarihinde ilk kez WNBA şampiyonluğuna ulaşacak.

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