Fenerbahçeli Markovic'in paylaşımı tartışma yarattı

Fenerbahçe'nin Sırp futbolcusu Markovic, Sırbistan - Arnavutluk maçının oynandığı dün gece, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Fenerbahçe'nin İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Sırp futbolcu Lazar Markovic, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tartışma yarattı.
Sakatlığı nedeniyle Sırbistan Milli Takımı'nın kadrosundan çıkarılan Markovic'in, ülkesinin Arnavutluk ile oynadığı maç öncesinde sosyal medya hesabından Kosova'yla ilgili paylaşım yapıldı.
Sırbistan Bayrağı üzerine Sırpça "Kosova Sırbistan'dır" yazısının bulunduğu görselin paylaşımı, bazı Türk kullanıcılardan tepki gördü.