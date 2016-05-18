Fenerbahçeli Markovic, Beşiktaşlı futbolcuların şampiyonluk kutlamalarına katıldı

Beşiktaş’ın şampiyonluğunda kilit rol oynayan isimlerinden Quaresma, Mario Gomez, Atiba ve Tosic önceki akşam Kuruçeşme’de şampiyonluk yemeği yedi. Fenerbahçeli Lazar Markovic’in de Beşiktaşlı oyuncuların yanında yer alması dikkatleri çekti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Spor Toto Süper Lig'de Osmanlıspor'u 3-1 yendiği maçın sonrasında şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş’ta yıldızlar futbolcular Ricardo Quresma, Atiba Hutchinson, Mario Gomez ve Dusko Tosic önceki akşam bir mekanda eğlendi. Mekana akşam saatlerinde gelen Beşiktaş’lı futbolculardan, en erken çıkan isim Quaresma oldu. Kapının önüne kucağında çocuğu ile çıkan yıldız futbolcuya, eşi Dafne Santos ve akrabaları eşlik etti. Gazetecilerin görüntü almasından rahatsız olan çocuğu, babasının kucağından inerek annesine geçti. Şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Portekizli futbolcu yanına gelen hayranlarını kırmayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çok uzun süredir sakat



Gecenin sürpriz bir ismi de vardı. Fenerbahçeli Lazar Markovic, vatandaşı Dusko Tosic ile birlikte mekana geldi. Uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giymeyen Sırp futbolcunun bu hareketine Sarı-Lacivertli taraftarların nasıl bir tepki göstereceği merak konusu. Markovic’in son derece rahat hareketleri de dikkatlerden kaçmadı.

Gomez'in keyfi yerinde



Mekandan en son ayrılan isim, şampiyonluğa 26 golle en büyük katkıyı yapan Mario Gomez oldu. Sevgilisi Carina Wanzung ile mekana gelen dünyaca ünlü futbolcu, yemek sonrası kısa süreli eğlenceye katıldı.