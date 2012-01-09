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Spor

Fenerbahçeli Lefter, yoğun bakımda İSTANBUL (A.A)

09 Ocak 2012 23:04

-Fenerbahçeli Lefter, yoğun bakımda İSTANBUL (A.A) - 09.01.2012 - Fenerbahçe Kulübü'nün efsanevi oyuncularından Lefter Küçükandonyadis'in zatürre teşhisiyle yoğun bakıma alındığı bildirildi.  Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Lefter Küçükandonyadis, rahatsızlığı nedeniyle Amerikan Hastanesi'ne kaldırıldı. Zatürre teşhisi konulan efsanevi futbolcu, hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Açıklamada, ''Fenerbahçe Spor Kulübü'nün ve Türk sporunun efsane ismi Lefter Küçükandonyadis'e, kulübümüz, yönetimimiz ve tüm camiamız adına geçmiş olsun der; kendisine acil şifalar dileriz'' denildi. 

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