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Spor

Faule sinirlenen Fenerbahçeli Kuyt'un eşi soyunma odasına girmek istedi

Fenerbahçe Gençlerbirliği karşılaşmasında yaşanan bir pozisyonda Gosso'nun Kuty'un hayalarına basması sonrası yaşanan gerginlik soyunma odasında da devam etti

02 Mart 2014 04:26

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe-Gençlerbirliği mücadelesinin 77. dakikasında Gosso'nun Dirk Kuyt'un hayalarına basması sonucu Hollandalı yıldız yerde kıvranmıştı. Maçı tribünden takip eden Hollandalı oyuncunun eşi ve çocukları locadaki TV’ye bakarak pozisyonun tekrarını izledi. Gosso’nun hareketini ağır çekimde gördükten sonra ağzını elleriyle kapatarak, başını uzun süre sağa sola sallayıp bu sert harekete tepki göstermişti.

Maç sonu soyunma odasında arbede yaşandı. Koridorlarda ailelerin olduğu yere gelen Gertrude Kuyt, sinirle Gençlerbirliği soyunma odasına gitmek istedi. "Ne yapmaya çalışıyorsun sen, benim 4 tane çocuğum var hayatımızı mahvetmeye çalışıyosun diye bağıran Gertrude’yi araya girenler güvenlikler engelledi. Bu sırada Kuyt da, Gençlerbirliği soyunma odasının önüne giderek Gosso ile konuşmak istedi. Gosso’nun "futbol bunlar normal demesi üzerine Kuyt; “Sen futbol hayatımı değil, hayatımı mahvetmeye çalışıyorsun, nasıl bir insansın” diye bağırdı. Gosso’ya sert bir şekilde çıkışan Kuyt’ı, araya girenler Gençlerbirliği soyunma odasının önünden uzaklaştırdılar.

 

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