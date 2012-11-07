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Fenerbahçeli Kuyt Başbakan'la görüştü

Yıldız futbolcu, Başbakan Erdoğan’a imzalı Hollanda Milli Takım'ın formasını hediye etti

07 Kasım 2012 01:18

 

Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Dirk Kuyt, Başbakanlık'ta yapılan Hollanda Başbakanı'nın katılacağı 'Hollanda ile diplomatik ilişkilerin 400’üncü yıldönümü' toplantısı nedeniyle Ankara'ya geldi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin de katılımıyla Başbakanlık Konutu’nda gerçekleştirilen toplantıda Dirk Kuyt da yer aldı. Yıldız futbolcu, Başbakan Erdoğan’a imzalı Hollanda Milli Takım'ın formasını hediye etti. 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda  Başbakanı Mark Rutte onuruna verilen akşam yemeği yaklaşık 1,5 saat sürdü. Yemekte, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ile Ulaştırma, Denizcilik ve  Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım da bulundu.

 

Kuyt büyükelçiliği de ziyaret etti

 

Hollandalı yıldız Dirk Kuyt futbolcu yemek öncesi, Hollanda Büyükelçiliği'nde, cocuklar ve çalışanlar ile sohbet etti ve forma imzaladı.

 

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