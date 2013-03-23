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Spor

Fenerbahçeli kadınlar tarih yazdı

Karşılaşmadan 68-56 galip ayrılan Fenerbahçe, finale çıkarak büyük bir başarının altına imza attı

23 Mart 2013 10:18

Kadınlar Avrupa Ligi Sekizli Finalleri'nde Fenerbahçe, Good Angels Kosice'yi 68-56 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu arenada final oynayan ilk Türk takımı olurken, Pondexter, McCoughtry, Verameyenka ve Birsel yıldızlaştı.
 
Rusya'nın Ekaterinburg kentinde düzenlenen Kadınlar Avrupa Ligi Sekizli Finalleri'nde Fenerbahçe yarı finalde Good Angels Kosice ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmadan 68-56 galip ayrılan Fenerbahçe, finale çıkarak büyük bir başarının altına imza attı. Sarı-lacivertliler, bu arenada final oynayan ilk Türk takımı oldu.

Fenerbahçe'de Cappie Pondexter 19 sayıyla Sarı-lacivertlilerin en skorer ismi olurken, Angel McCoughtry de 17 sayı - 14 ribaundla oynadı. Ivana Matovic ve Anastasiya Verameyenka 10'ar sayıyla galibiyette önemli rol oynarken, Birsel Vardarlı'nın 3 sayı - 5 ribaund ve 6 asistlik performansı dikkat çekti.

Good Angels Kosice'de Plenette Pierson 23 sayıyla oynadı.

Fenerbahçe finalde ev sahibi UMMC Ekaterinburg ile karşı karşıya gelecek. Pazar günü saat 15:00'te başlayacak karşılaşma NTV Spor ve NTVSpor.net'ten canlı yayınlanacak.

Mücadelenin ilk bölümünde Angel McCoughtry ve Ivana Matovic’le skor üreten Fenerbahçe, rakibinin hızlı hücumlarına engel olamadı ve ilk çeyreği 14-15 geride tamamladı. İkinci periyotta ise ritim bulmakta zorlanan sarı-lacivertliler, hücumda Cappie Pondexter’ı devreye sokamazken savunmada ise boyalı alan sıkıntı yaşadı. Petra Kulichova’nın pota altı basketleriyle farkı açan Good Angels Kosice, devreye 28-35’lik üstünlükle girdi.

İkinci yarıda savunma sertliğini arttıran Fenerbahçe, Pondexter’ın da sorumluluk almasıyla 25. dakikada oyunu dengeledi (39-39). McCoughtry – Pondexter işbirliğiyle skor avantajını ele geçiren temsilcimiz final periyoduna da 51-46 önde girdi. Son çeyrekte bloklarıyla pota altını karartmaya devam eden Verameyenka, hücumda da devreye girince sarı-lacivertliler farkı açmaya başladı. Konsantrasyonunu kaybeden rakibi karşısında Birsel Vardarlı’nın önderliğinde kontrolü elinde tutan Fenerbahçe rakibini 68-56 yenerek Kadınlar Euroleague Sekizli Finali’nde UMMC Ektarinburg’un rakibi oldu.

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