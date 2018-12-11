Fenerbahçeli İslam Slimani'yi Fulham mı istiyor?

İngiliz Daily Telegraph gazetesi, Premier Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Londra takımı Fulham'ın, Fenerbahçe'nin Cezayirli golcüsünü devre arası transfer etmek istediğini yazdı. Fulham'ın yeni menajeri Claudio Ranieri geçmişte Leicester City'de Slimani'nin antrenörlüğünü yapmıştı.

Daily Telegraph'ın haberine göre İtalyan teknik direktör, Ağustos 2016'da 29 milyon sterline Leicester City'ye transfer ettirdiği Slimani'yi kiralamaya çalışacak.

Haberde, Fenerbahçe'nin sadece bir gol atabilen Cezayirli golcünün sözleşmesini devre arasında iptal etmeye hazır olduğu belirtildi. Fenerbahçe, Slimani'yi sezon başında Leicester City'den kiralamıştı.

Bonservisi Leicester City'de

Fenerbahçe'yle anlaşılması durumunda, oyuncunun bonvervisini elinde bulunduran Leicester City'nin Slimani'nin başka bir takıma gitmesine izin vereceği belirtiliyor.

Daily Telegraph, Leicester City'nin devre arasında, uzun süredir forma giyemeyen Andy King'i, tekrar Premier Lig'e çıkmaya çalışan West Bromwich Albion'a satabileceğiniz de yazdı.

Leicester City Menajeri Claude Puel'in 25 kişilik kadroda yer vermediği King'in de transfere sıcak baktığı belirtiliyor. İngiliz kulübü, 22 milyon sterline satın aldığı Adrien Silva'yı da kiralayabilir.

İngiltere Premier Ligi'nde bu sezon ilk 16 hafta sonrası, Leicester City 22 puanla 9., Fulham ise 9 puanla 20. ve son sırada.