-Fenerbahçeli Gökhan Gönül'ün kaburgasında kırık İSTANBUL (A.A) - 14.09.2011 - Fenerbahçe Kulübü, sakatlığı nedeniyle bir süredir takımla çalışmalara katılamayan Gökhan Gönül'ün kaburgasında kırık olduğunun anlaşıldığını ve bu durumun A Milli Takım sağlık heyeti tarafından doğru olarak aktarılmaması nedeniyle oyuncunun tedavisinin geciktiğini açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan ve A Milli Takım sağlık heyetine tepki gösterilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''Bilindiği üzere futbolcumuz Gökhan Gönül, Werder Bremen ile Almanya'da oynadığımız hazırlık karşılaşmasında kaburga bölgesine aldığı darbe sonrası bir sakatlık yaşamış, yapılan kontrolleri sonrasında bölgede yumuşak doku zedelenmesi tespit edilmiş ve tedavisine başlanmıştır. İstanbul'a döndükten sonra milli takımımızın kampına katılan futbolcumuz, ilk iki antrenmana söz konusu sakatlığı dolayısıyla tedbir amaçlı çıkmamış ve 31 Ağustos 2011 tarihinde katıldığı antrenmanda meydana gelen bir çarpışma sonucu aynı bölgeye bir darbe almış ve antrenmanı yarıda bırakmıştır. Milli takım sağlık ekibi tarafından yapılan kontroller, hastaneden gelen MR sonuçları ve raporu üzerine Gökhan Gönül'ün sakatlığının önemli olduğu görülmüş ve aday kadrodan çıkarılmasına karar verilmiştir. Bu karar Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi sitesi aracılığıyla, (Söz konusu bölgede yumuşak dokuda ezilme, kanama ve kaburga kemiğinde de ödem tanısı) açıklamasıyla 2 Eylül 2011 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştur. Milli takım sağlık heyeti futbolcumuza da sakatlığını sözlü olarak bu açıklamayla bildirmiş, bölgede herhangi bir kırık olmadığını da belirtmiştir.'' Gökhan Gönül'ün, resmi olarak kamuoyuna da duyurulan sakatlık tanısıyla takımına katıldığı ve bu oyuncunun söz konusu sakatlığına ilişkin tedavisine devam edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Ancak 12 günden bu yana yumuşak doku zedelenmesi tedavisi uygulanan ve sağlık ekibimiz tarafından bu hafta oynayacağımız Gaziantepspor karşılaşmasına yetiştirilmesi planlanan futbolcumuz, bugün yapılan son kontrolünde ağrılarının devam ettiğini, kaburga bölgesinde batma hissi olduğunu söylemiştir. Kulüp doktorumuz Ertuğrul Karanlık, geçen süre zarfında şikayetlerin halen devam etmesini gözönünde bulundurarak, kırık şüphesiyle TFF sağlık heyetiyle temasa geçmiş ve futbolcumuzun MR sonuçlarını talep etmiştir. TFF'den kulübümüze ulaşan MR raporunda, (Sağda 10. kot posterior lateralinde kemik medüllada ve paraosteal yumuşak dokuda ödem mevcuttur. Bulgu non-deplase fraktür ile uyumludur) teşhisi yer almaktadır. Yani daha önce kamuoyuna yapılan açıklamadan farklı olarak, Gökhan Gönül'ün kaburga bölgesinde kırık olduğu ifade edilmektedir. Bu farklı durum, Dr. Karanlık'ın Maslak Acıbadem Hastanesi'nde söz konusu MR raporunu hazırlayan Prof. Dr. Ercan Karaarslan ile yaptığı görüşmede de teyit edilmiş. Dr. Karaarslan, kırık teşhisini milli takım sağlık ekibine bildirdiğini de tarafımıza iletmiştir. Futbolcumuzun tedavisine, (Kaburga bölgesinde kırık) teşhisiyle devam edilecektir.''