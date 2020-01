Fenerbahçeli Giuliano'dan derbi yorumu: Beraberlik kötü sonuç değil; oraya kazanmak için gideceğiz

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Giuliano, Galatasaray'ın iyi başladığını belirterek beraberliğin kötü bir sonuç olmayacağını ancak takım olarak galibiyet için sahaya çıkacaklarını söyledi.

Rakiplerinin namağlup lider olmasına dikkati çeken Giuliano, derbide elinden geleni yapacağını ve iki takım arasındaki rekabeti Brezilya ve Rusya'da oynarken de bildiğini kaydetti.

NTV Spor'dan Onur Tuğrul'un sorularını canlı yayında yanıtlayan Giuliano, şöyle konuştu:

"Galatasaray iyi gidiyor ama

karşılarında biz olacağız"



Galatasaray'ın iyi başladığını söyleyen Giuliano "Derbilerde favori olmaz. Derbilerde belirleyeci her zaman anlar olur. Galatasaray ligde iyi gidiyor. Onların karşısında biz olacağız. Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Dengeli bir maç bekliyorum. Umarım kazanan taraf biz oluruz."

"Josef'in Galatasaray'a attığı gol..."

"Bu derbinin tarihini biliyorum. Daha önce hiç bu derbiyi 90 dakika izlemedim. Maç özetlerini izledim. Bu bir dünya derbisi. Biz de bu derbiye çıkacağız. Çok büyük bir derbiye çıkacağız. Josef de Souza hala Galatasaray'a attığı golle hatırlanıyor. İnsanlar Josef'i gördüklerinde hala o golü söylüyorlar."

"Galatasaray'a karşı elimden geleni yapacağım"

Taraftarların "Galatasaray'a karşı gol sözü versin" mesajları üzerine konuşan Giuliano "Galatasaray'a karşı elimden geleni yapmaya çalışacağım. Gol atmam önemli değil. Başkası da atsın ben çok mutlu olurum. Çünkü kazanmak her şeyden önemli." dedi.

"Galatasaray-Fenerbahçe

dünyada 3'üncü sıradadır"

"Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünyanın en büyük 5 derbisinden biri. Bana göre 1 numara Real Madrid - Barcelona derbisi. Brezilya'da Gremio - Internacional maçlarını yaşadım. Hepsini düşündükten sonra Galatasaray - Fenerbahçe derbisini 3. sıraya koyuyorum."

"Galatasaray'ı yenersek..."

"Galibiyet bizi yukarıya yaklaştırır. Ayrıca deplasmanda Galatasaray'ı yendiğimiz için özgüvenimiz yukarı çıkar. Galatasaray'ın önünde zorlu maçlar var. Berabere kalırsak kötü bir sonuç olmaz çünkü namağlup lider takımla, ezeli rakibimizle deplasmanda oynuyoruz. Mağlup olursak, her şey çok zora girer. İpler rakiplerin eline geçer. Bu çok karmaşık bir durum oluşturur. Biz oraya kazanmak için gideceğiz."

"Maicon arkadaşım ama görüşmüyoruz"

"Galatasaray'dan Mariano'yu tanıyorum. Milli takımda beraber oynadık. Ancak şimdi herhangi bir iletişim halinde değiliz."



"İkinci forvet olarak daha iyi hissediyorum"

"İkinci forvet olarak oynadığım zamana kendimi daha iyi hissediyorum. Ama her bölgede elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Zenit'te oynadığım sezon şu an oynadığımdan daha farklı bir pozisyonda oynuyordum. Sahada nerede oynarsam oynayayım, ceza sahasına girmeye çalıştım her zaman.



Brezilya Milli Takımı'nda rekabet çok fazla. Milli takıma girmek son derece zor. Son listede adım yoktu. Ama bu demek değildir ki bundan sonra kadroda olmayacağım."

Giuliano'dan Mancini ve Lucescu sözleri

"Zenit'te Mancini ile teknik olarak zorluk yaşadım. Tercih ettiği oyuncular farklı oldu. Futbolda adaletten söz etmek zor. İyi bir dönem geçirdiğimi düşünüyorum. Benim karakterime uygun bir kulübe geldim.



Lucescu beni takımında görmek istediğini söyledi. Kariyer gelişimimde önemli isimlerden biri oldu. Aykut Kocaman ile çok iyi bir ilişkim var. Diyaloga her zaman kapısı açık. Her oyuncudan en iyisini almaya çalışıyor." dedi.