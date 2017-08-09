Fenerbahçeli futbolcuya İtalya'dan sürpriz teklif

Fenerbahçe'de geçen sezon kadro dışı kalan ve bu sezon için de geleceği belirsizliğini koruyan Van der Wiel'e İtalyan kulübü Cagliari teklifte bulundu. İtalyan basını, Cagliari’de başkan Tommaso Giulini’nin Hollandalı futbolcuya teklif yaptığını yazdı.

İtalyan basını, Fenerbahçe ile hazırlık maçı oynamak için İstanbul’a gelen Cagliari’de başkan Tommaso Giulini’nin Van der Wiel’e teklif yaptığını yazdı. Normalde kadro dışı olan Hollandalı sağ bek, Cagliari ile oynanan hazırlık maçında 72. dakikada oyuna girmişti. Van der Wiel’in 1 yıllığına kiralanacağı ve maaşının yarısını Fenerbahçe’nin ödeyeceği ileri sürüldü.

"4 futbolcu alacağız"

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, NTV Spor'da katıldığı programda 4 futbolcu alacaklarını, bunların 2 tanesinin bu hafta içinde açıklanacağını belirtti. Van der Wiel'den gelmesi muhtemel paranın da bu transferlerde kullanılması söz konusu. Aziz Yıldırım ayrıca milli futbolcu Emre Mor için de Borussia Dortmund'a teklif yaptıklarını resmen açıkladı.

Sarı-lacivertliler bir golcü, bir stoper, bir forvet arkası ve bir de hücumcu kanat oyuncusunu kadroya katmanın hesaplarını yapıyor. Bu çalışmaları sonlandırmak için Hasan Çetinkaya, Mahmut Uslu ve Ali Yıldırım'ın önce İspanya'ya uçtukları daha sonra İngiltere'ye geçecekleri öğrenildi.

İspanya'da Villarreal'in santrforu Soldado'nun transferini bitirmek için harekete geçen sarı-lacivertliler 32 yaşındaki futbolcu ile her konuda anlaştı. İspanyol golcü, bu akşam (9 Ağustos 2017) 22.00 sularında İstanbul'a gelecek.

İspanyol golcü Soldado ile anlaşmaya varan Fenerbahçe, 10 numara bölgesi için ise Giuliano'yu kadrosuna katmaya yakın.