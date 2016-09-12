Fenerbahçeli futbolcunun kız arkadaşından taraftara mesaj: Negatif değil, destekleyici olun

Fenerbahçeli Gregory van der Wiel’in kız arkadaşı Rose Bertram sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla taraftara tepki gösterdi. Bertram, van der Wiel’in ıslıklanması üzerine “Negatif değil, destekleyici olun" mesajını paylaştı.

Fenerbahçe'nin Bursaspor'a 1-0 mağlup olduğu maçın son dakikalarında sarı lacivertli taraftar bazı futbolculara tepki gösterdi. Josef de Souza, Ozan Tufan, Hasan Ali Kaldırım ve Gregory van Der Wiel bu protestodan nasibini alan başlıca isimler oldular.

NTV'nin haberine göre, maç sonunda 4 futbolcunun da moralinin bozuk olduğu gözlenirken, ilk tepki van der Wiel'in kız arkadaşı Rose Bertram'dan geldi. Türkiye'ye geldiği ilk günden beri Fenerbahçe taraftarının "yenge" lakabı takarak, sevgi gösterilerinde bulunduğu dünyaca ünlü model sosyal medyadan açıklama yaptı.

"Gregory çok çalışan ve harika bir oyuncu. Taraftar, oyuncular hata yapsa veya kötü bir maç geçirse bile takıma destek olmalı" diyen Belçikalı model "Futbolculara kötü yorum yapıp, onlara negatif enerji verdiğinizde bunun onları daha iyi hissettireceğini mi düşünüyorsunuz? lütfen daha destekleyici olun" sözleriyle taraftardan takımın yanında olmalarını istedi.