-Fenerbahçeli futbolcuların tepkisi İSTANBUL (A.A) - 25.08.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), UEFA'nın isteğiyle Fenerbahçe'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nden men eden kararına sarı-lacivertli futbolcular da büyük tepki gösteriyor. Sarı-lacivertlileri şok eden kararın ardından kulüp açıklamalar yaparken, bazı futbolcular internetteki sosyal paylaşım ortamında karara tepkilerini dile getirdi. Twitter'daki hesabında yorum yapan futbolculardan Selçuk Şahin, "Sahada akıttığımız terle, gözyaşıyla hak ettiğimiz Şampiyonlar Ligi'ne başka takım gidiyor. Emeğimizi, alın terimizi çalanlara hakkımı helal etmiyorum", "Hala şikeyle şampiyon oldunuz diyenler var. Arenada Galatasaray'ı şikeyle mi yendik, Beşiktaş'ı İnönü'de şikeyle mi yendik, Trabzonspor'u Kadıköy'de şikeyle mi yendik?", "Her ne olursa olsun ne karar alınırsa alınsın biz bize yeteriz, çünkü Fenerbahçeliyiz. Her şey yalan Fenerbahçe gerçektir" şeklindeki cümlelerle tepkisini dile getirdi. Semih Şentürk de aynı ortamda, "Ben böyle bir şey görmedim. Sahada kavga eden biziz, birbirimizle kenetlenip alın terimizle aldığımız şampiyonluğu hiçe sayıp Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyoruz" dedi. Sarı-lacivertli takımın genç futbolcusu Gökay Iravul ise "Bu kadar insanın emeğini hiçe sayıyorlar, yazık" ifadesini kullandı.