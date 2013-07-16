Fenerbahçeli futbolculardan UEFA'ya mektup

Fenerbahçe'ye UEFA'dan gelen 2 yıllık cezanın ardından Fenrbahçeli futbolcular bir basın toplantısı düzenledi. Fenerbahçe'nin, bundan sonraki aşama olan CAS'taki süreçten umutlu olmadıklarını söyleyen futbolcular, "masum olduğumuzu biliyoruz ve bu masumiyetimizi bir mektup ile dile getireceğiz" diye konuştular.

Fenerbahçeli futbolcular Emre Belözoğlu, Volkan Demirel ve Dirk Kuyt'ın düzenlediği toplantıdan hurriyet.com.tr'de yer alan satırbaşları şöyle:

Toplantıda ilk söz alan Emre Belözoğlu olurken, tecrübeli kalecinin sözlerinden satırbaşları şöyle:

- Bizler Fenerbahçe'nin mukaveleli futbolcularıyız. 3 yıldır bu süreçlerden çok yorulduk. Ama artık saha içine konsantre olmak istiyoruz. Dün alınan haber bizi çok üzdü ama... Herşeyi biliyoruz. Neler olduğunu biliyoruz. 2010-11 sezonunun şampiyonu biziz.

- Bu sezon da şampiyonluğun adayı biziz. Ne olursa olsun F.Bahçe bayrağını en üstlere taşımak istiyoruz.

- Kuyt bugünkü basın toplantısında bir konu gündeme getirdi. Bizler masum olduğumuzu biliyoruz. Ve bu masumiyetimizi UEFA'ya bir mektup ile dile getireceğiz. Hukukun verdiği her karar doğru değildir. CAS'taki süreçten de umutlu değilim ama bekleyip göreceğiz.

'Bizim ülkemizde böyle'

- Avrupa'da farklı bir durum konusu. Ben bu sonuçlara şaşırmıyorum. Bu cezalara şaşıranlar Avrupalılardır. Bizim ülkemizde yükselen değerlere karşı bir fitne fesat var. Ben Avrupa'da Liverpool'un böyle bir ceza ile karşılaştığında Everton'ın ezeli rakibinin daha fazla ceza alması için uğraşacağını sanmıyorum. Ama biz de böyle. Bu söylediklerim yanlış yerlere çekilmesin lütfen.

Volkan Demirel'in açıklamaları şöyle:

- Bizler her şeyin farkındayız. Kimse aptal değil. Gazeteciler de dahil olmak üzere herkes biraz da olsa futboldan anlıyor. Şampiyonluğu hak ettiğimizi herkes gördü. Daha söylenecek çok şey var ama televizyonlar karşısında söyleyemiyorum. Umarım söylenmesi gerekenleri bir gün bir yerde söyleyebilirim.

Kuyt'ın sözleri:

- UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final görmüş bir takımın bir parçası olarak aldığımız bu ceza hiç adil değil. Zaten bir yıl men almış bir kulübün iki yıl daha cezalandırılması normal bir durum değil.

- UEFA'ya karşı kafamızda birçok soru işaretleri var. Artık dava CAS'a intikal etmiş durumda. Artık CAS'ın biz futbolcuların kariyerini 25 milyon taraftarın duygularını çok daha iyi anlayacağını düşünüyorum.

- Arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Bütün bu olumsuzlukların ardından futbolcular olarak çok daha fazla çalışıyorum. Umuyorum ki sizlerle de son kez bu konuyu konuşuyor oluruz. Ve futbolcular olarak kendi işimizle ilgileniriz.

- 5 yaşımdan bu yana futbol takip ediyorum. Ve bu denli büyük bir ceza hatırlamıyorum. Avrupa bazı takımlarına karşı UEFA'nın verdiği cezalar ortada.

- Bence bu bizim başmıza gelenler sadece Fenerbahçe'nin sorunları değil. Bu tablo Türk futbolununda sorunu. Ceza böyle kalacaksa bundan Türk futbolu da zarar verecektir.

- Bu olay İngiltere'de olsaydı, Liverpool ve Everton birlik olur ve bu sorun için birlikte savaşırlardı.



- Kuyt konuşurken Volkan araya girdi: "Bizde durum İngiltere'dekinden çok farklı. Bizde UEFA'ya şikayet maili atılıyor. 900 sayfalık idiaları üşenmeden Türkçe'den İngilizce'ye çevirip mail atıyor."