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Spor

FENERBAHÇELİ FUTBOLCULARDAN PANKARTLA MESAJ İSTANBUL (A.A)

19 Temmuz 2011 22:26

-FENERBAHÇELİ FUTBOLCULARDAN PANKARTLA MESAJ İSTANBUL (A.A) - 19.07.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma sürecinde sıkıntılı günler geçiren Fenerbahçe'de futbolcular akşam antrenmanında açtıkları ''En büyük delilimiz alın terimiz'' yazılı pankartla yaşananlarla ilgili mesaj verdi. Sarı-lacivertli futbolcular Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen günün ikinci çalışmasının başında, hazırlanan bu pankartla medya mensuplarına poz verdi. Futbolcuların pankartı tuttukları sırada sahaya büyük bir de Fenerbahçe bayrağı serildi. Sarı-lacivertliler pankartla poz verdikten sonra antrenmana devam etti.

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