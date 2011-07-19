-FENERBAHÇELİ FUTBOLCULARDAN PANKARTLA MESAJ İSTANBUL (A.A) - 19.07.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma sürecinde sıkıntılı günler geçiren Fenerbahçe'de futbolcular akşam antrenmanında açtıkları ''En büyük delilimiz alın terimiz'' yazılı pankartla yaşananlarla ilgili mesaj verdi. Sarı-lacivertli futbolcular Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen günün ikinci çalışmasının başında, hazırlanan bu pankartla medya mensuplarına poz verdi. Futbolcuların pankartı tuttukları sırada sahaya büyük bir de Fenerbahçe bayrağı serildi. Sarı-lacivertliler pankartla poz verdikten sonra antrenmana devam etti.