Fenerbahçeli futbolculardan derbi öncesi açıklama: Geçen sene yaptık; yine yapabiliriz

Fenerbahçeli futbolculardan Hasan Ali Kaldırım, Josef de Souza ve Roberto Soldado, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacakları karşılaşma öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Hasan Ali, geçen sene Galatasaray'ı yendiklerini hatırlatarak yine yenebileceklerini söyledi. Josef, derbiyi "Tüm Türkiye'de hayatı durduracak bir karşılaşma" olarak yorumlarken, Roberto Soldado da karşılaşmanın 'final' öneminde olduğunu vurguladı.

Fenerbahçeli futbolcuların açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Hasan Ali: Geçen sene yaptık; yine yapabiliriz

"Çalışmalarımız ciddi ve yoğun bir şekilde geçiyor. En iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Sezonun erken bölümünde oluşan puan farkı bizim açımızdan derbiyi daha da önemli bir hale getirdi. Aradaki puan farkını kapatmak zorundayız, hedefimiz bu. Tekrardan birinciliğe yaklaşmak istiyoruz.

Galatasaray, taraftarının desteğini arkasına alacaktır. Derbide atmosfer her zaman özel oluyor.

Kazanmak için sahada olacağız. Daha önce yaptık geçen sene. Yine yapabiliriz. Bu doğrultuda takımımız herkesin elinden geleni yapacağını biliyorum."

Josef: Tüm Türkiye'de hayatı

durduracak bir karşılaşma

"Farklı bir maça çıkacağız. Bunun bilincindeyiz. Tüm Türkiye’de hayatı durduracak bir karşılaşmaya çıkacağız. Gerek basında, gerek taraftarlar arasında bu duyguyu hissedebiliyoruz.

Zorlu bir karşılaşma olacak. Deplasmanda oynamak, bu zorluğu artırıyor ama puan farkını azaltmaya gerçekten çok ihtiyacımız var. Galip gelmeye ihtiyacımız var.

Oraya mütevazı bir şekilde gideceğiz. Kazanma ihtiyacımızı bilerek gideceğiz. Çok iyi bir şekilde hazırlanıyoruz. İyi bir hafta geçiyoruz. Maç maç üzerine katarak kendimizi geliştiriyoruz. Umarım Malatya karşısında bulduğumuz ritmi Galatasaray karşısında da buluruz. O maça başladığımız gibi başlayıp golleri erken buluruz umarım."

Soldado: Final gibi bir maça çıkacağız

"Tüm oyuncular olarak maçın öneminin farkındayız. Bu öyle bir maç ki fikstürde ilk olarak işaretlediğiniz maç olur.

3 puan bizim için çok önemli ama 3 puandan daha fazlası anlamına gelecek. Aramızdaki rekabet ve rakibimizin ligde bulunduğu konum açısından da ayrıca önemli bir maç. Deplasmanda oynamamız da maçın önemini artırıyor.

Düzenli bir galibiyet serisine ihtiyacımız var. Bu galibiyet serisine de bir halka eklemek istiyoruz. Yolun başında başlayarak ilerlemek ve lig tablosunda yukarıya çıkıp Galatasaray’a daha da yaklaşmak istiyoruz."

"Galatasaray'ın gelecek fikstürü zorlu"

"Final gibi bir maça çıkacağız. Oyuncular olarak maça bakış açımız bu şekilde. Puan anlamında Galatasaray’ın avantajı var ama bunu 5’e indirmek bizim elimizde.

Galatasaray’ın önünde zorlu bir fikstür var. O maçlarda da puan kaybetme ihtimalleri söz konusu. Galatasaray’ı mağlup ederek deplasmandan dönmeyi çok istiyoruz; maçın önemini çok iyi biliyoruz."