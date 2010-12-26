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Spor

FENERBAHÇELİ FUTBOLCULAR ŞİKAYETÇİ OLDU İSTANBUL (A.A)

26 Aralık 2010 23:37

-FENERBAHÇELİ FUTBOLCULAR ŞİKAYETÇİ OLDU İSTANBUL (A.A) - 26.12.2010 - Futbolda 17 Yaş Altı Akademi Ligi'nde Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi maçta saldırıya uğrayan sarı-lacivertli futbolcular, olaya sebebiyet verenlerden şikayetçi oldu. Florya Metin Oktay Tesislerinde oynanan maçın devre arasında çıkan olaylar nedeniyle bazı Fenerbahçeli futbolcular, hafif yaralandı. Bu futbolcuların Bakırköy Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinden sonra sarı-lacivertli kafile, Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Amirliği'ne getirildi. Burada ifadelerine başvurulan futbolcu ve teknik heyetin, olaylara sebebiyet verenlerden şikayetçi olduğu bildirildi. Bu arada Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu ile yönetim kurulu üyesi Hüseyin Topbaş da polis merkezine gelerek konu hakkında bilgi aldı. Futbolcular ile teknik heyet, basın mensuplarına açıklama yapmazken Mosturoğlu, emniyet güçlerinin olaya sebebiyet verenleri yakalamak için çalıştığını ifade etti. İfadeleri alınan oyuncular, daha sonra gruplar halinde ticari taksilerle Fenerbahçe Dereağzı Tesislerine gittiler. Öte yandan burnu kırılan sarı-lacivertli futbolcunun Koray Gülsüm olduğu öğrenildi.

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