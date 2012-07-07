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Spor

Fenerbahçeli futbolcular cuma namazında imama yakalandı!

Fenerbahçeli futbolcular, Topuk Yaylası’ndaki camiye cuma namazı kılmak için gittiklerinde kendilerini farkeden cami imamının bağış çağrısı ile karşılaştılar.

07 Temmuz 2012 06:37

Fenerbahçeli futbolcular, Topuk Yaylası’ndaki camiye cuma namazı kılmak için gittiklerinde kendilerini farkeden cami imamının bağış çağrısı ile karşılaştılar.

Milliyet'in haberine göre, sarı lacivertli futbolculardan Senegalli Sow ve Dia’nın yanısıra Gökhan Gönül, Mehmet Topal, Mehmet Topuz, Semih, Orhan, Özer, Bekir ve Berk cuma namazı kılmak üzere Bıçkıyanı Köyü Camisi’ne geldi.

Cemaate vaaz veren imam Saadettin Kılıççoğlu Fenerbahçeli futbolcuları görünce, “Misafirlerimiz var. Camimizin de yardıma ihtiyacı var. Lütfen boş geçmeyelim, namaz sonrası hemen kapıda bağışlarınızı bekliyoruz.  Yapılacak çok işimiz var. Şadırvanım bile yok” dedi.
 

Sarı - lacivertli futbolcular camiye eşofmanları ile geldikleri için ceplerinde para bulunmadığından hemen formül aramaya başladılar. Yanlarındaki yardımcılarından alabildikleri kadar borç para toplayan ve namaz çıkışı bağış kutusuna atmayı ihmal etmeyen Fenerbahçeli oyunculara ilgi büyüktü. Bu arada yöresel kıyafetleri ile namaza gelen Dia ile Sow’un da camiye bağışta bulunduğu gözlendi. Mehmet Topal ise yanında parası olmadığı için yardım yapamadı.


 

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