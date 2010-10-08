-FENERBAHÇELİ FUTBOLCULAR BİLİŞİM FUARI'NDA İSTANBUL (A.A) - 08.10.2010 - Fenerbahçeli futbolcular, CeBIT Bilişim Eurasia Fuarı'ndaki Fenercell standını ziyaret etti. Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenmandan sonra futbolculardan kaptan Alex, Bekir, Caner, Serkan, Ertuğrul, İlhan, Bilica, Cristian, Mert ve Kazım ile idari menajer Hasan Çetinkaya, antrenörler Fahrudin Ömeroviç ve Murat Öztürk, takım otobüsüyle TÜYAP Beylikdüzü Fuar Merkezi'ne geldi. Fuarda 7. salondaki Fenercell standını ziyaret eden sarı-lacivertlilere, oyuncuları görmek için bekleyen hayranları büyük ilgi gösterdi. Cep telefonlarıyla oyuncuların fotoğraflarını çekmek isteyen taraftarlar, izdihama neden oldu. Fenercell standında yaklaşık 10 dakika kalan futbolcular, ''Çok yakında Fenercell'den şampiyon tarife'' panosuyla basın mensuplarına fotoğraf çektirdi. Futbolcular fotoğraf çekiminin ardından fuardan ayrıldı. Fenercell Satış Müdürü Sezer Güngör, bugünden itibaren 3 gün boyunca standa uğrayarak, hattını faturalı Fenercell 6-0 veya her yöne 540 dakika tarifesine taşıyan herkese ligin 9. haftasında yapılacak Fenerbahçe-Galatasaray maçında Fenercell tribününden bilet vereceklerini söyledi.