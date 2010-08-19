-FENERBAHÇELİ FUTBOLCULAR ATATÜRK'ÜN EVİ'NDE SELANİK (A.A) - 19.08.2010 - Fenerbahçe'nin Yunanistan'ın PAOK takımı ile yapacağı UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı için Selanik'te bulunan kulüp başkanı Aziz Yıldırım, bazı yöneticiler ve futbolcular, Atatürk'ün doğduğu evi ziyaret etti. Türkiye'nin Selanik'teki konsolosluğunun bahçesinde yer alan Atatürk'ün Evi Müzesi'ni, Atina Büyükelçisi Hasan Göğüş ile birlikte gezen kulüp başkanı Yıldırım, yöneticiler İlhan Ekşioğlu, Hakan Dinçay, Yasemin Merçil, futbolcular Alex, Emre, Lugano, Özer, Selçuk, Önder ve Volkan Babacan, yetkililerden bilgi aldı. Başkan Yıldırım ve futbolcular, ziyaret sırasında Atatürk'ün Evi Özel Defteri'ne düşüncelerini yazıp, imzaladı. Aziz Yıldırım, deftere şunları yazdı: ''Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, en büyük Türk ve en büyük Fenerbahçeli Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu evde ve manevi huzurundayız. Gösterdiği hedefler ve idealleri doğrultusunda yürüyeceğimize dair sözümüzü ve; 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklı olanını severim' ilkesine inancımızı huzurunuzda teyit ediyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü adına Aziz Yıldırım.'' Fenerbahçe'nin yabancı oyuncularından kaptan Alex ve Lugano da deftere düşüncelerini yazıp, imzaladılar. Başkan Yıldırım, yöneticiler ve futbolcular, Atatürk'ün Evi'ni gezdikten sonra fotoğraf çektirdi.