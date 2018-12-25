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Fenerbahçeli futbolcu Slimani'den mendil satan çocuklara 100 lira harçlık

Anıl UÇAN - Tansu Edip GÖKBUDAK, (DHA) SPORTOTO  Süperlig'in devre arasına girmesiyle birlikte Fenerbahçeli futbolcu Slimani de yurtdışına gidenler arasında yer aldı

25 Aralık 2018 17:29

Anıl UÇAN - Tansu Edip GÖKBUDAK, (DHA) SPORTOTO  Süperlig\'in devre arasına girmesiyle birlikte Fenerbahçeli futbolcu Slimani de yurtdışına gidenler arasında yer aldı. Slimani yeni yılı ailesiyle birlikte ülkesinde geçirmek üzere Atatürk Havalimanı\'na geldi. Check-in işlemi yaptıktan sonra pasaport kontrol noktasına ilerleyen Slimani\'nin etrafı bu sırada mendil satan Suriyeli çocuklarla çevrildi. Çocukların mendil satmak istediği Slimani çocuklardan birine 100 lira harçlık verdi. 

SURİYELİ HASAN 100 LİRAYA SEVİNDİ

Slimani\'nin 100 lira verdiği Suriyeli Hasan arkadaşlarıyla birlikte Atatürk Havalimanı\'na bazen geldiğini söyleyerek, \"Slimani\'yle Arapça konuştum. Bana 100 lira verdi. Buraya arada sırada geliyoruz, mendil satıyoruz. Arap kontuarlarına gidiyoruz. Orada para veren oluyor. Havalimanının içinde geziyoruz.  Suriyeliyiz. Allah\'a şükür para veren oluyor\" dedi.

(FOTOĞRAF)

 

 

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