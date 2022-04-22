Fenerbahçe'den Miguel Crespo açıklaması!

Süper Lig'de Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe'de sakatlık haberi sarı-lacivertli takımı endişelendirdi. Sakatlanan Miguel Crespo'nun durumu belli oldu. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, oyuncunun sağ ayak 5. metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edildiği aktarıldı.

Sarı-lacivertli takımın orta sahasının önemli ismi Miguel Crespo ikinci yarıda oyuna devam edemedi. Ayak tarak kemiğinde kırık şüphesi olan ve hastaneye kaldırılan Miguel Crespo, 66. dakikada yerini Luiz Gustavo'ya bıraktı.

Fenerbahçe'den açıklama

Fenerbahçe, Miguel Crespo'nun sağ ayak 5. metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugünkü karşılaşmada aldığı darbe sonrası sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Miguel Crespo’nun ilk tespitlerde sağ ayak 5. Metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edilmiştir. Futbolcumuzun durumu yarın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılacak kontroller sonrası belli olacaktır."