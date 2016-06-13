Fenerbahçeli futbolcu Başakşehir'e imza attı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinde Medipol Başakşehir takımı, geçtiğimiz sezon Torku Konyaspor'da kiralık olarak forma giyen Fenerbahçe’nin İsveçli orta saha oyuncusu Samuel Holmen'i transfer etti. Holmen, Fenerbahçe'ye o dönem ismi İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Başakşehir'den gelmişti. Başarılı orta sahanın bu sezon sonunda kontratı sona ermişti.

EURO 2016 kapsamında Fransa'da bulunan Medipol Başakşehir Başkanı Çağatay Kalkancı ile 31 yaşındaki İsveçli oyuncu, Fransa'da bulunan bir otelde imza pozu verdi. Holmen yeni sezon için İstanbul ekibinin formasını terletecek.