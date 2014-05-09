Fenerbahçeli eski yöneticiden Melo'ya ağır gönderme

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi İlhan Ekşioğlu, Twitter'da Fenerbahçeli futbolcu Samuel Holmen'in kızının Fenerbahçe forması giydiği ve köpeğinin de Fenerbahçe atkısı taktığı eski bir fotoğrafa alıntı yaparak "Keşke Melo da böyle baksa" yazarak takipçileriyle paylaştı.

Galatasaray Odeabank-Fenerbahçe kadın basketbol finaliyle başlayan ve Türkiye Kupası finalinin ardından sarı kırmızılı futbolcuların F.Bahçe'ye ettiği iddia edilen küfürlerle devam eden gerilime bir yenisi eklendi.

İlhan Ekşioğlu'nun Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle: