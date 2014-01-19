Fenerbahçeli eski yönetici: UEFA, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı küme düşürür

Fenerbahçe eski yöneticisi Recep Özcan, Yargıtay'ın Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın cezasını onamasından sonra, UEFA'nın Fenerbahçe, Beşiktaş , Sivasspor, Eskişehir ve Mersin İdman Yurdu'nu ikinci yarı başlamadan bir alt lige düşüreceğini iddia etti.

Radikal'de yer alan habere göre Özcan, "UEFA'nın 2013'te aldığı prensip kararlarına göre yerel federasyonlar eğer şike, ırkçılık ve dopingle ilgili konularda UEFA kriterlerine aykırı bir karar verecek olursa UEFA İcra Kurulu bu kararları tanımıyor. Özellikle şike suçlarında bir alt lige, bazen de iki alt lige düşürme kararı veriyor" dedi.

Tansu Çiller'in başbakanlığı döneminde Başbakan Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapan, Haluk Ulusoy Federasyonu'nda Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkan Vekiliği görevinde bulunan, Ali Şen'in başkanlığındaki Fenerbahçe yönetiminde üye olan Avukat Recep Özcan, spor kamuoyuna yıldırım gibi düşen Yargıtay kararlarını değerlendirdi.

Marmaris'te konuşan Özcan, Fenerbahçe ile birlikte 4 kulübün daha bir alt lige düşürüleceğini söyledi. Özcan "CAS kararının İsviçre'de bir dernek tarafından verildiğini söyleyen bir takım hukuk ulemaları, Yargıtay'ın bu kararından sonra herhalde 'Yargıtay da Ankara 'da bir dernektir' diyemeyecekler. Son derece üzgünüm. Bir Fenerbahçe başkanının, böyle bir suçtan dolayı başkanlığının düşmesi, kulübümüz adına utanç verici bir durumdur. Buna kim sebep olduysa, bu eylemleri kim yaptıysa, kimler ortak olduysa, mutlaka cezalarını Yargıtay kararlarından sonra çekmiş olacaklardır. Bir devrin sonuna geldik. Artık kimse kulübün başında bulunan eski bir başkandan dolayı Fenerbahçe'yi şikeci diye suçlayamayacaktır.

Federasyon Yönetim Kurulu Üyesi Mete Düren bey bir açıklama yaparak, 'Federasyonumuzun aldığı kararlar geçerlidir. Fenerbahçe şampiyondur ve bu dosya bitmiştir' dedi. Aklıma şu geldi: Yaklaşık 5-6 ay önce Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Yıldırım Demirören de basın mensuplarının sorduğu bir soru üzerine 'Şike dosyası UEFA'da kapanmıştır. Bana teşekkür etmeniz gerekir' demişti.

Bu açıklamasından çok kısa bir süre sonra UEFA Fenerbahçe Kulübü ve şahıslarla ilgili cezaları ve dosyaları açıkladı. Geldiğimiz durum malum. UEFA Disiplin ve Tahkim Kurulları, arkasından CAS Mahkemesi kararları, mevcut federasyon yöneticilerinin bu işe ne kadar hakim olduklarını ortaya koydu. Henüz dosyalar kapanmamıştır ve UEFA'da 5 kulübümüzün açık dosyası var. Bunu hep beraber göreceğiz. İnşallah olmaz ama görünen köy kılavuz istemez misali, Fenerbahçe'yi çok kötü günler bekliyor. Fenerbahçe dahil Beşiktaş, Sivasspor, Eskişehir ve Mersin İdmanyurdu FIFA İcra Kurulu tarafından 2013 yılında Londra'da alınmış olan karar ve yetkiler çerçevesinde düşürülme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Umarım Türk futbolu böyle kötü bir sonuçla karşılaşmaz. Tarih olarak ikinci yarı başlamadan önce böyle bir karar çıkacağını düşünüyorum" dedi.