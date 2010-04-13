T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe'li eski futbolcu hayatını kaybetti

Almanya'da geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alper Balaban hayatını kaybetti.

13 Nisan 2010 03:00

T24- Almanya'da geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan, beyin ölümü gerçekleşen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, 23 yaşındaki Alper Balaban, bu ülkede 1 hafta süren yaşam savaşını kaybetti.


Bir dönem Fenerbahçe'de de top oynadıktan sonra Türkiye'deki çeşitli kulüplerde futbol yaşantısını sürdüren Alper Balaban Almanya'da 1 hafta önce özel otomobili ile geçirdiği kazada başından darbe alarak beyin kanaması geçirdi.


Kalshure'deki Stat Kliniği’nde yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Balaban'ın geçen perşembe günü beyin ölümü gerçekleşti. Hastane doktorlarının, ‘yaşaması mucizelere bağlı' dediği Alper Balaban'ın babası makinaya bağlı olarak yaşayan tek oğlu için 4 gün mucize bekledi. Ancak Alper, dün gece yaşam savaşını kaybetti. Alper’in ölüm haberini alan Pamukova'daki yakınları gözyaşlarına boğuldu. Alper Alper'in cenazesi yarın uçakla İstanbul'a Atatürk Havalimanı'na oradan da karayolu ile Sakarya'nın Pamukova İlçesi'ne getirilerek defnedilecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24