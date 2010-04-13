Fenerbahçe'li eski futbolcu hayatını kaybetti

T24- Almanya'da geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan, beyin ölümü gerçekleşen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, 23 yaşındaki Alper Balaban, bu ülkede 1 hafta süren yaşam savaşını kaybetti.





Bir dönem Fenerbahçe'de de top oynadıktan sonra Türkiye'deki çeşitli kulüplerde futbol yaşantısını sürdüren Alper Balaban Almanya'da 1 hafta önce özel otomobili ile geçirdiği kazada başından darbe alarak beyin kanaması geçirdi.





Kalshure'deki Stat Kliniği’nde yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Balaban'ın geçen perşembe günü beyin ölümü gerçekleşti. Hastane doktorlarının, ‘yaşaması mucizelere bağlı' dediği Alper Balaban'ın babası makinaya bağlı olarak yaşayan tek oğlu için 4 gün mucize bekledi. Ancak Alper, dün gece yaşam savaşını kaybetti. Alper’in ölüm haberini alan Pamukova'daki yakınları gözyaşlarına boğuldu. Alper Alper'in cenazesi yarın uçakla İstanbul'a Atatürk Havalimanı'na oradan da karayolu ile Sakarya'nın Pamukova İlçesi'ne getirilerek defnedilecek.