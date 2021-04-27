Fenerbahçeli Enner Valencia'dan şampiyonluk yorumu

Fenerbahçeli Enner Valencia, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasına iyi hazırlandıklarını belirterek, “En güzel sonuçla buradan ayrılacağımıza inanıyorum” dedi.

Süper Lig’de Fenerbahçe, perşembe günü deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı için Antalya’nın Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde kamp yapan sarı-lacivertlilerde antrenman öncesi Enner Valencia gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kasımpaşa'ya karşı çok önemli maçta en başından iyi oyun sergileyip, kazanmayı bildiklerini anlatan Valencia, 2 gol attığını hatırlattı.

Kasımpaşa maçı hakkında konuşan Valencia, “Bizim için çok önemli maçtı. En başından iyi oyun sergileyip kazanmayı bildik. 3 puanla maçı bitirdik” diye konuştu.

"İleride oynamayı seviyorum"

Şu an kaleye daha yakın olan pozisyonda oynadığını dile getiren Valencia, “Bu da daha fazla skora katkıda bulunmamı sağlıyor. O bölgede oynamayı seviyorum. O bölgede oynadığım için takıma 2 golle katkıda bulundum. Bu nedenle çok mutluyum” ifadelerine yer verdi.

"İşimize devam edeceğiz"

Ligin bitmesine birkaç hafta kaldığını dile getiren Valencia, “Ligde en önemlisi bizim ne yapacağımız ve nasıl oynayacağımızdır. 5 maçımız kaldı. En fazlasını kazanarak işimize devam edeceğiz. Sonrasına bakacağız” dedi.

Erol Bulut’un ardından Emre Belözoğlu hocaya da alıştığını ifade eden Valencia, kulübe layık olmaya ve en iyisini yapmaya çalıştığının altını çizdi.

"Zor bir deplasman"

Aytemiz Alanyaspor karşılaşması hakkında da düşüncelerini paylaşan Valencia, “Zorlu bir mücadeleye geldik. İyi çalıştık, antrenmanda çalıştıklarımızı sahada göstereceğimize inanıyorum. En güzel sonuçla buradan ayrılacağımıza inanıyorum” diye konuştu.