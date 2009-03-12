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Spor

Fenerbahçeli Emre özür diledi

Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu, Kayserispor maçında yaptığı hareket nedeniyle özür diledi: Yanlış anlaşıldım

12 Mart 2009 02:00


Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu, Kayserispor maçında rakip futbolcu Cangele'ye yaptığı hareketin, popülist habercilik anlayışıyla yanlış anlaşılmalara neden olabileceğini ifade ederek, ''Ben yine de yanlış anlaşıldıysam, futbolseverlerden özür diliyorum'' dedi.

Fenerbahçe’nin milli futbolcusu Emre Belözoğlu, medyada hakkında yer alan bir haberle ilgili sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde açıklamalarda bulundu.

Emre, bu tür haberlerin, Kayserispor maçında meydana gelen olayları sürdürmek ve büyütmek adına yapıldığını savunarak, maçta yaşanan olayla ilgili, ''Kayserispor maçında meydana gelen olayları sürdürmek ve büyütmek adına yapılan bu tür haberler, hem oyunculara, hem de Türk sporuna büyük zarar veriyor. Maç içinde gelişen olaylar ve artan tansiyona bağlı olarak yapılmış hareketler var. Bu hareketlerin telafisi de karşı takımdaki oyuncuyla aramda yaşanmıştır.

Dünyanın her yerindeki futbol karşılaşmalarında, maçın gerginliğiyle, rakip futbolcular arasında birtakım usulsüz davranışlar yaşanır. Önemli olan, bu davranışların telafi edilebilir düzeyde olmasıdır ve herkes bilsin ki bu sağlanmıştır. Bir diğer önemli nokta ise biz futbolcuların sahada ve saha dışında göz önünde olan insanlar olduğumuz için daha dikkatli hareket etmemiz gerektiğidir. Bu nedenle, Kayserispor maçında kameralara yansıyarak kamuya mal olmuş hareketim, devamında gelişenler kameraya yansımadığı için ve popülist habercilik anlayışlarıyla yanlış anlaşılmalara sebep vermiş olabilir. Ben yine de yanlış anlaşıldıysam, futbolseverlerden özür diliyorum'' dedi.

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