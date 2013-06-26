Fenerbahçeli Emre Belözoğlu için 2 yıl 4 aya kadar hapis istemi

Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu'nun, Kasımpaşa Spor Kulübünde Sportif Direktör olarak görev yapan Oğuz Erkan’a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede 4 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemi talep edilen Belözoğlu için mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle süreç başlayacak.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede müşteki sıfatıyla yer alan Kasımpaşa Spor Klübü’nde Sportif Direktör olarak görev yapan Oğuz Erkan’a, geçtiğimiz Şubat ayında Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadı’nda oynanan Fenerbahçe-Kasımpaşa Spor futbol müsabakasında Emre Belözoğlu’nun küfür ettiği belirtildi.

Müsabaka esnasında Kasımpaşa Spor Kulübü futbolcusu Taba ile Fenerbahçeli Kuyt’ın çarpışması neticesinde Taba’nın yerde kaldığı, pozisyonun devam ettiği ancak futbolcunun sakatlanması nedeniyle hakemin oyunu durdurarak yerde yatan Taba’nın yanına koştuğu ifade edilen iddianamede, futbolcu Taba’nın yerde kaldığı esnada topun Belözoğlu’nun ayağında olduğu, hakemin oyunu durdurmasına ise Belözoğlu’nun sinirlendiği belirtildi.

Tanıdıklar da hakareti doğruladı

Sarı kartı bulunan Emre Belözoğlu’nun, bu hareketi nedeniyle 2. sarı kart ile beraber kırmızı kart alması gerektiğini belirten Oğuz Erkan’a küfür ettiği ve bu doğrultuda tanık sıfatıyla beyanlarına başvurulan Kasımpaşa Spor Kulübü Teknik Direktörü Shota Arveladze ve Kasımpaşa Spor Kulübü futbolcuları İlker Avcıbay ve İbrahim Yılmaz’ın da alınan ifadelerinde hakareti doğruladıkları kaydedildi.

'Ağzımızdan küfür çıkmış olabilir'

Şikayetçi Erkan’ın uzlaşmak istemediğini beyan ettiği, Belözoğlu’nun ise savcılıkça alınan ifadesinde maç esnasında yere düşen futbolcunun başına ne geldiğini bilmediğini, topu sürdüğü sırada hakemin bir anda düdük çalarak oyunu durdurduğunu, daha önceden de Kasımpaşalıların gereksiz yere yerde yattıkları ve maçı ağırlaştırdıklarını bildiği için bir anda sinirlendiğini ve topu ileriye doğru vurduğunu, kendi kendine söylendiğini, ağzından küfür kelimesinin çıkmış olabileceğini fakat bu küfürün hiçbir şekilde rakip takımın herhangi bir futbolcusuna yada yöneticisine yönelik olmadığını belirtti. Savcılık olaya ilişkin tanık beyanları ve dosya kapsamını dikkate alarak atılı suçu işlediğini belirttiği Belözoğlu hakkında ‘hakaret’ suçlamasıyla 4 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. Bahsi geçen olayla ilgili geçtiğimiz Mart ayında Belözoğlu, avukatıyla beraber Anadolu Adalet Sarayı’na gelerek konuya ilişkin ifade vermişti.