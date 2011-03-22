-FENERBAHÇELİ EMRE BABA OLDU İSTANBUL (A.A) - 22.03.2011 - Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu, baba oldu. Fenerbahçe Kulübü'nün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, Emre'nin eşi Tuğba Belözoğlu'nun sabah saatlerinde Amerikan Hastanesi'nde bir erkek bebek dünyaya getirdiği bildirildi. Açıklamada, Belözoğlu çiftinin, 3 kilo 550 gram ağırlığında dünyaya gelen bebeğe ''Ömer Akif'' ismini verdiği belirtilerek, ''Fenerbahçe ailesi olarak, Belözoğlu çiftini kutluyor, Ömer Akif'e sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz'' denildi.