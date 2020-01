Fenerbahçeli Dirk Kuyt: Bu bir veda değil, dönmek isterim

Sezon sonunda Feyenoord'a dönecek Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Dirk Kuyt, bunun bir veda olmadığını ve bir gün yine döneceğini açıkladı.

Türkiye'de kazanılabilecek her şeyi kazandıklarını belirten Kuyt, Fenerbahçe kariyerine mükemmel bir son vermek istediğini söyledi. Ntvspor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe taraftarının büyüklüğüne her zaman hayran olduğunu dile getiren Kuyt, her zaman Fenerbahçe camiasının bir parçası olarak kalacağını, bir gün mutlaka Fenerbahçe'ye başka bir pozisyonda dönmek istediğini vurgulayarak, ayrılacağı bu sezon takıma 4. yıldızı kazandırmak istediklerini söyledi.

‘Fenerbahçe kariyerime

mükemmel bir son vermek istiyorum’

Profesyonelliğin ve futbol hayatımın aslında ilk adımlarını Utrecht’te attığını hatırlatan Kuyt, "Artık küçük bir takımda değildim, beklentiler kat ve kat artmıştı. İlk başta insanlar benim yeterli olduğuma inanmıyordu ama ben 5 yıl boyunca Utrecht’te kendimi ispatladım. Daha sonrasında Hollanda’nın en büyük takımlarından Feyenoord’a geçtim. Kariyerimin en parlak dönemlerinden birini orada yaşadım. Orada 3 yıl boyunca edindiğim futbol bilgisi ve tecrübeler benim Liverpool’a gitmemi sağladı. Kendimi orada da ispatlamak için çok çalıştım. Daha sonra Premier Lig’e gittim. Çalıştım, çalıştım, çalıştım; sürekli çalıştım. Liverpool’da da başarılı bir performans ortaya koyduğuma inanıyorum. Bu süreçte milli takımda hep oynayan oyuncu haline geldim. Daha sonra bana inancını çok iyi gösteren bir kulübe, Fenerbahçe’ye geldim. 3 yıl başarılı bir dönem geçirdim Fenerbahçe’de. Türkiye’de kazanabilecek her şeyi kazandık. Süper Kupa, lig şampiyonluğu ve Türkiye Kupası’nı kazandık. Fenerbahçe maceramı, Fenerbahçe’ye 4. yıldızı kazandırarak, tarihe adımızı yazdırarak, sonlandırmak istiyorum. Aynı zamanda UEFA Avrupa Ligi’ndeki yarı final de gerçekten tarihi bir başarıydı, Kulübümüzün tarihinde ilk defa elde edilen bir başarıydı. Şu anda ise bu sezona tamamen odaklanmış durumdayım. Fenerbahçe ile şampiyon olup, Fenerbahçe’yi hak ettiği yere yani Şampiyonlar Ligi’ne taşımak istiyorum. Tek isteğim bu. Fenerbahçe kariyerime futbolcu olarak, mükemmel bir son vermek istiyorum" dedi.

‘Buradan sadece futbolcu olarak ayrılıyorum’

Kararının ardından Feyenoord ve Fenerbahçe taraftarlarından tepkilerinin sorulması üzerine ise Hollandalı futbolcu, "Feyenoord taraftarından çok olumlu tepkiler alıyorum. 'Eve dönüyorsun', 'Küçük Kuyt tekrar aramıza katılıyor', 'Canımız Kuyt tekrar aramıza katılıyor' gibi Hollandaca’ya özgü tabirler kullanıyorlar. Onlar beni belki de yıllar sonra yuvaya dönen evlatları olarak görüyorlar. Fenerbahçe tarafında ise, gerçekten büyüklüğüne her zaman hayran olduğum bir taraftar grubu var. Fenerbahçe taraftarları bana her zaman büyük bir sevgi gösterdiler; onlardan hayatım boyunca unutamayacağım müthiş bir saygı gördüm. Onlar da haklı olarak sosyal medya üzerinden benim gitmem konusunda ne kadar üzüntü yaşadıklarını ve bu konu hakkındaki hislerini aktarıyorlar. Feyenoord taraftarlarının mutluluk mesajlarını nasıl okuyorsam, Fenerbahçe taraftarlarının üzüntülerini içeren tepkilerini de okuyorum. Ama merak etmesinler, ben sadece buradan futbolcu olarak ayrılıyorum. Bildiğiniz gibi, Hedef 1 Milyon Üye Projesi kapsamında ben de Kulübümüze resmen üye oldum ve her zaman bu ailenin bir parçası olarak kalacağım. Bütün taraftarlarımızı da bu projeye davet ediyorum" şeklinde cevap verdi.

‘Fenerbahçe hiçbir futbolcunun

eksikliğini hissetmez’

Fenerbahçe hiçbir futbolcunun eksikliğini hissetmeyeceğini vurgulayan Kuyt, "Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Tarihi boyunca da her zaman büyük oyunculara sahip olmuştur ve yine bu takımın, bu taraftarın büyüklüğüne layık oyuncular buraya gelecektir. Ben de tüm kalbimle, o oyuncuları ve Fenerbahçe’yi destekliyor olacağım. Bana verilen önem, saygı ve değer için herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

‘Başka bir pozisyonda

mutlaka dönmek isterim’

Şu anda gelecekle ilgili çok büyük bir planı olmadığını belirten Kuyt, "'Her zaman bu forma için savaştı' denilen bir Kuyt olarak hatırlanmak istiyorum. Feyenoord’la 1 yıllık sözleşme yaptım. Bu 1 yılı tamamladıktan sonra yine önüme bakmak istiyorum. Oradan sonra hayatımda neler olacağını göreceğiz. Bana kalsa aslında enerjim ve gücüm elverdiği sürece, 5-6 sene daha, 40 yaşıma kadar futbol oynamak isterim. Öte yandan, net bir planlamam olmamakla birlikte, hayatım boyunca futbolun içinde var olmaya devam edeceğim. Bir gün Fenerbahçe’ye de başka bir pozisyonda mutlaka dönmek isterim tabi. Böyle bir dileğim de var her zaman" diye konuştu.

‘Tek isteğimiz bu takıma

4. yıldızı kazandırmak’

Şampiyonluk yolunda ligde kalan haftalar için de açıklamalarda bulunan Kuyt, "Kalan her maç artık final havasında. Hepsi birbirinden önemli. Takım içinde de kendi aramızda konuşurken, buna değiniyoruz. 'En önemli maçımız, bu haftaki maçımız' diye bakıyoruz. Hocamız da bu konuya vurgu yapıyor. Şampiyonluk yolunda her maçı teker teker ele alarak yola devam etmek istiyoruz. Her maçı kazanmak zorundayız. Hata yapma lüksümüz ve şansımız kalmadı. Tek isteğimiz bu takıma 4. yıldızı kazandırmak. Tarihe geçen kadro olabilmek. Bunun için sonuna kadar elimizden gelen en iyi şekilde çalışacağımıza herkes emin olsun. Ben inanıyorum ki, sezon sonunda bu takım şampiyonluk kupasını kaldıran taraf olacak" dedi.

‘Sezonu 3 kupayla

unutulmaz bir hale getirebiliriz’

Fenerbahçe’de çalıştığı teknik direktörler hakkında da açıklamalarda bulunan Hollandalı yıldız futbolcu, "Fenerbahçe’de, Türkiye’nin en iyi, en başarılı teknik direktörleriyle çalıştığıma inanıyorum. Gerçekten çalışmış olduğum 3 teknik direktör de birbirinden kıymetli teknik direktörler. Her birinden çok farklı şeyler öğrendim. 3 tane kendine has tarzı, kendine has stili olan hocayla çalıştım ve üçünden de çok fazla şeyler öğrendim. Hepsine bana kattıkları için teşekkür ediyorum. Onlarla güzel anlar ve zamanlar yaşadık. Umarım şu anki teknik direktörümüz İsmail Kartal ile de bu sezon lig ve kupa şampiyonluğuna ulaşırız. Sezon başında kazandığımız Süper Kupa’ya bu iki kupayı da ekleyerek, sezonu 3 kupayla unutulmaz bir hale getirebiliriz. Tek isteğim bu" diye cevap verdi.

‘Aykut hoca benim için

apayrı yeri olan bir hoca’

Aykut Kocaman'ın kendisi için apayrı yeri olduğunu belirten Kuyt, "Benim buraya gelmemde büyük katkıları olan bir hoca. Onunla Avrupa Ligi yarı finaline ulaştık. Beraber Türkiye Kupası’nı kazandık. Büyük başarılar elde ettik. Çok güzel bir sezon geçirdik. O nedenle benim için yeri apayrı. Ersun Hoca, kariyerimin ilk şampiyonluğu beraber kazandığım hoca. Onunla da güzel başarılı bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. Başarılı bir sezondu. İsmail Hoca ile de şu ana kadar Süper Kupa mutluluğu yaşadım. Sezon sonuna kadar inanıyorum 2 kupa daha kazanacağız. İsmail Hoca’yı benim için özel kılan taraf, 3 yıldır beraber çalışıyoruz. Aslında en uzun süre çalıştığım hocam diyebilirim. Ben buraya geldiğimde takımın yardımcı antrenörü idi. Bu sezonda teknik hocamız oldu. Uzun süredir birbirimizi tanıyoruz. Birbirimizi gayet iyi anlıyoruz. Çok iyi iletişim kurduğum bir hocam olduğuna inanıyorum. İnanıyorum ve umuyorum ki çifte kupa sevincini yaşayacağız. Onu da benim için özel kılan yönler bunlar" dedi.

‘Kulüp için yaptıkları tarih

boyunca unutulmayacaktır’

Başkanımızla her zaman çok güzel ilişkileri olduğunu vurgulayan Kuyt, "Bana her zaman çok destek verdi. Onun desteğini unutamam ve benim için apayrıdır. Onun bu kulüp için önemini ve bu kulüp için yaptıklarını gayet iyi biliyorum. O kendini kulübüne adamış bir insan ve gerçekten çok kıymetli bir insan. Kulüp için yaptıkları tarih boyunca unutulmayacaktır. Kendi ilişkimiz de her zaman çok iyi oldu. Çok saygı çerçevesinde gerçekleşti. Başkanımızla ilgili anılarımı düşündüğümde, benim için aslında hep aklımın köşesinde kalacak, unutamayacağım an. Birkaç hafta önce Feyenoord’a gitme durumumu, başkanımızın benden duymasını istedim. Yüzüne karşı gelecek sezonki durumumu anlattım. Başkalarından duymak yerine benden duymasını istedim. Çünkü o bana hep saygı gösterdi ve ben de aynı saygıyı ona göstermek istiyordum. Benim unutamayacağım an onun bana o anda göstermiş olduğu destek oldu. Bana o anda hayatım boyunca unutamayacağım ve beni çok duygulandıran büyük bir destek verdi. 'Kararın ne olursa biz senin yanındayız, biz sana destek vereceğiz ve bir gün ileride herhangi bir pozisyonda bu kulübe dönmek istersen, bu kulübün kapıları sana her zaman açık olacak' dedi. 3 sezon boyunca çok fazla destek verdi, çok fazla ilgi ve saygı gördüm. Takıma katkılarını ve projelerini gördüm. En unutulmazı veda konuşmamda bana vermiş olduğu bu destekti, bu onore edici sözlerdi. O sözler, hep aklımın bir köşesinde kalacak" diye konuştu.