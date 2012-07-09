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Spor

Fenerbahçeli Dia Katar yolcusu

Transferin hareketli takımı Fenerbahçe'de Dia'yla yollar ayrılıyor

09 Temmuz 2012 15:45

Fenerbahçe, Dia'nın transferi için Katar'ın Lakhwiya kulübü ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.
 
Transferin hareketli takımı Fenerbahçe'de Dia'yla yollar ayrılıyor.

Fenerbahçe, Dia'nın transferi için Katar'ın Lakhwiya Sport Club Company kulübü ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

2010-2011 sezonunda Nancy'den Fenerbahçe'ye transfer olan Dia, iki sezonda Sarı-Lacivertli formayla 6 gole imza attı.

12 takımlı Katar 1. Ligi'nde Lekhwiya 22 maçta elde ettiği 43 puanla lider durumda bulunuyor.

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