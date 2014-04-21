Fenerbahçeli Caner, hakemin kararını 'aut' ile protesto etti

Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelen Beşiktaş ile Fenerbahçe maçının bitimine iki dakika kala Fenerbahçeli Caner, hakemin serbest vuruş kararını hatalı bularak topu out’a attı.

Jones'un sakatlığı sonrası oyunu durdurmak zorunda kalan hakem, maçı kaldığı yerden devam ettirmek için hakem atışı kuralını uyguladı.

Kullanılan hakem atışında Beşiktaş defansından Dany topu ayağıyla havaya attıktan sonra kafa vuruşu yaparak kaleci Tolga Zengin'e gönderdi. Bu pozisyon sonrası hakem Halis Özkahya düdüğünü çaldı ve Dany'ye sarı kartını gösterdi. Herkesin şaşırdığı bu serbest vuruş sonrası Beşiktaş barajını kurdu, bütün futbolcular ceza sahası içinde yerini aldı. Ama Fenerbahçeli Caner pozisyonun haksız bir karar olduğunu düşünerek topu yerden auta gönderdi.

Beşiktaş taraftarı da Fenerbahçeli futbolcuların bu hareketini alkışladı.