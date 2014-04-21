T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçeli Caner, hakemin kararını 'aut' ile protesto etti

Fenerbahçeli Caner haksız bir karar olduğunu düşündüğü pozisyoda topu auta gönderdi

21 Nisan 2014 01:12

Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelen Beşiktaş ile Fenerbahçe maçının bitimine iki dakika kala Fenerbahçeli Caner, hakemin serbest vuruş kararını hatalı bularak topu out’a attı.

Jones'un sakatlığı sonrası oyunu durdurmak zorunda kalan hakem, maçı kaldığı yerden devam ettirmek için hakem atışı kuralını uyguladı.

Kullanılan hakem atışında Beşiktaş defansından Dany topu ayağıyla havaya attıktan sonra kafa vuruşu yaparak kaleci Tolga Zengin'e gönderdi. Bu pozisyon sonrası hakem Halis Özkahya düdüğünü çaldı ve Dany'ye sarı kartını gösterdi. Herkesin şaşırdığı bu serbest vuruş sonrası Beşiktaş barajını kurdu, bütün futbolcular ceza sahası içinde yerini aldı. Ama Fenerbahçeli Caner pozisyonun haksız bir karar olduğunu düşünerek topu yerden auta gönderdi.

Beşiktaş taraftarı da Fenerbahçeli futbolcuların bu hareketini alkışladı.

 

ETİKETLER

fenerbahçebeşiktaşkarşılaşmacanerouthakem

","articleSection":"Spor","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2014-04-21T01:12:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/fenerbahceli-caner-hakemin-kararini-aut-ile-protesto-etti,256463","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/fenerbahceli-caner-hakemin-kararini-aut-ile-protesto-etti,256463"}]

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24