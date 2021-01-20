Fenerbahçeli bir taraftar, Emre Belözoğlu'nun HGS borcunu ödedi: Teşekkürler etmek istedik

Fenerbahçe'de Mesut Özil transferinin yankıları devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde bir taraftar, takımın sportif direktörü Emre Belözoğlu'nun HGS borcunu ödedi.

Mesut Özil'i görmek için havaalanı yakınlarına gelen bir Fenerbahçe taraftarı, Emre Belözoğlu'nun plakasından HGS borcunu sorgulattı ve Belözoğlu'nun ödeme zamanı gelmemiş borcunu ödeyerek kulübe mail attı.

Fenerbahçeli taraftar attığı mail'de "Sn. Emre Belözoğlu’nun 'karınca kararınca' takibe düşmemiş, sistemin ödememize müsaade ettiği borcu ödeyerek teşekkür etmek istedik, helal olsun. İyi ki varsın Emre Belözoğlu" ifadelerini kullandı.

Çok duygulandım

Emre Belözoğlu, yaşanan bu olayın üzerine yaptığı açıklamada, "Çok duygulandım ama şunu söylemek lazım kardeşimize; bizim borcumuz Fenerbahçe taraftarına çok yüklü, ömür boyu ödeyerek bitiremeyiz" dedi.