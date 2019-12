-FENERBAHÇELİ BEKİR İDDİALI KONUŞTU İSTANBUL (A.A) - 15.07.2010 - Fenerbahçeli futbolcu Bekir İrtegün, bu sezon hızlı futbol oynayan bir takım olacaklarını söyledi. FBTV'de yayınlanan ''Türk Telekom Kamp Günlüğü'' programına katılan Bekir, amaçlarının topa sahip olup, çabuk oynamak olduğunu belirterek, şöyle dedi: ''Futbolu, tamamen günümüz şartlarına uygun şekilde oynamayı amaçlıyoruz. Örnek verecek olursak, Barcelona, İspanya tarzı futbol oynamak istiyoruz. Bu sezon geçen seneye göre daha önde oynuyoruz. Dezavantajları da var ama avantajları daha fazla. Bir kere daha az yoruluyorsunuz, topu aldığınızda daha çabuk atağa çıkabiliyorsunuz.'' . Bekir İrtegün, ligin bu sezon zorlu geçeceğini vurgulayarak, şöyle konuştu: ''Türkiye ligi, 5 yıl öncesi gibi değil. Anadolu kulüpleri ile büyük takımların arasındaki fark azaldı ve bu da eskisi gibi rahat ve kolay şampiyonluklara ulaşılmasını engelliyor. Anadolu takımları cesaretlendiler, daha çok mücadele gerekiyor. Bu sene takımlara baktığınızda, gerçekten iyi transferler yapıldığını görebiliyorsunuz. Bizim de iyi transferlerimiz var. Lig ne kadar zor olursa olsun bizim takımın kalitesi ortada. Geçen seneye bakınca son hafta şampiyonluğu ve Türkiye Kupası'nı kaybettik. Kupa maçı hariç, biz genel olarak iyi oynadık. Takımımızdaki oyuncular üst düzeydeler. Her takıma saygı duyuyoruz. Tabii ki şampiyonluğun en iddialı adayı biz olacağız diye düşünüyorum.'' Şampiyonluk için takım olarak ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Bekir, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Geçen yıl da şampiyon olma gibi bir zorunluluğumuz vardı. Bu sene önümüzde başka bir seçenek yok. Her şeyin bilincindeyiz. Sorumluluğumuz katlanıyor. Bunun altından kalkacağız. Bu bilinçle çalışıyoruz. Bir an önce Şampiyonlar Ligi'ndeki zorlu süreci geçip o atmosferi yaşamak istiyoruz. İnanılmaz büyük bir organizasyon. Fakat her şeyden önce önemli olan şampiyonluk ve bunun için elimizden gelenin fazlasını yapacağız.''