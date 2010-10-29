-FENERBAHÇELİ BAYANLAR İYİ BAŞLADI ANKARA (A.A) - 28.10.2010 - Fenerbahçe, FIBA Bayanlar Avrupa Ligi (B) Grubu ilk maçında, deplasmanda İspanya'nın Rivas Ecopolis takımını 91-82 yendi. İspanya'nın başkenti Madrid'teki Polideportovio Cerro Del Telegrafo'da yapılan karşılaşmanın ilk çeyreği 23-16, devre de 44-41 Rivas Ecopolis'in üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda toparlanan Fenerbahçe, üçünçü çeyreği 67-66 önde geçerken, sahadan da 91-82 galip ayrılan taraf oldu. Sarı-lacivertli ekip, 3 Kasım'daki ikinci maçında sahasında Hırvatistan'ın Gospic Crotia takımıyla karşılaşacak.