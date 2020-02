"Fenerbahçeli Ali Koç olarak seçildim, Koç Holding'ten Ali Koç olarak değil"

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Temmuz ayı toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başladı. Toplantıya Ali Koç, kulüp başkanı olarak ilk kez katıldı. Sarı-lacivertli kulübün yeni yönetim kurulu da salondaki yerini aldı.

Açılış konuşmasını yapan Vefa Küçük, Başkan Ali Koç'u anons etmeden kürsüden ayrılınca divan kurulu üyeleri tepki verdi. Bunun üzerine tekrar kürsüye gelen Küçük, "Fenerbahçe'de hiçbir başkan unutulmaz. Hele hele yeni seçilen başkan hiç unutulmaz. Sizden büyük bir alkış beklediğim için anons etmedim. Alkışı bekledim ve şimdi anons ediyorum." dedi. Koç, isminin Vefa Küçük tarafından okunmasıyla divan kurulu üyelerinden alkış aldı.

Vefa Küçük açılış konuşmasında şunları söyledi:

Sayın kulüp başkanı, yüksek divanımızın siz değerli üyeleri, Temmuz ayı olağan divan kuruluna hoş geldiniz. Yeni başkanımız için divan kurulu hayırlı uğurlu olsun.

Nisan ayından bu yana kulübümüz iki seçim yaşadı. Ülkemiz 24 Haziran'da hem Cumhurbaşkanı hem de milletvekilleri seçildi. Ben de sizlerin teveccühü ile 3 yıl daha görev başındayım. Sizlere teşekkür ediyorum. 2-3 Haziran'da bugüne kadar ki en büyük kongremizi gerçekleştirdik. Kulüp tarihinde ilk kez 21 bin oy kullanıldı. Stadımızda yapılan bu kongre Türk sporu açısından bir ilki teşkil ediyordu. Allah'ın yardımı ve sizlerin de desteğiyle güzel bir kongre gerçekleştirdik. Sandıklardan başkan adayı Ali Koç, başkan seçildi. Kendisini kutluyor ve başarılar diliyorum.

Yönetim Kurulu üyesi Sevil Zeynep Becan'ın açıklamaları şu şekilde:

Değerli oylarınızla kulübümüz için üstlendiğimiz bu görev için karşınızda bulunduğum için onur duyuyorum. Yoğun katılım ile Fenerbahçemize yakışır bir demokratik bir seçim geçirdik. Ciddi bir sorumlulukla kongremize katılım sağlandı. Tüm bunların yanında Yüksek Divan Kurulu Toplantısı bizim için çok önemli bir anlam taşıyor. Sizlerin karşısına ilk kez Fenerbahçe Yönetim Kurulu olarak çıkıyoruz. Fenerbahçe'yi ait olduğu yere taşımak için çıktığımız yolda, Fenerbahçe aidiyeti ve saygı ile istediğimiz yere çıkacağız.

53 günde neler yaptık?

Hukuki, finansal anlamda yapısal incelemeler yaptık. Görev süremiz başlayınca yaptığımız denetleme faaliyetlerinin tamamlanan kısımlarını bugün yönetim kurulu arkadaşlarımız sizlere aktaracaklar.

39.226 adet kombine sattık. Bizim çağrımıza kulak veren taraftarlarımız kombineleri kısa sürede tükettiler. Öğrenci tribünü projesinde ise taraftarların ilgisini bizi memnun etti

Bedava bilet bu sezon olmayacaktır. İlk üç günde 37. 017 adet forma satışı yapıldı.

Fenerbahçe Üniversitesi

Seçim öncesi hep hesap verebilirlikten söz ediyorduk. Şimdi ise bunun gereğini yerine getiriyoruz. Bu düşünce ile 24 Temmuz akşamı başkanımızın yaptığı 'Camiya Sesleniş' ile içinde bulunan durumu camiaya aktardık. Bunu yapmaya devam edeceğiz. Taşıdığımız sorumluluk gereği, eğitim kalitesi göz önüne alınarak üniversitemizin açılışı 1 yıl ertelenmiştir.

''Borç cironun 4 katına, zarar ise 2 katına yaklaşmıştır''

Faaliyet raporlarını Burham Karaçam okudu:

Bildiğiniz gibi kulübün içinde bulunduğu mali durum iyi değil ama bizler çok umutluyoruz. Fenerbahçe camiasına, sizlere ve taraftarlara güveniyoruz. El birliği ile bu yükün altından bir süre sonra kalkacağımıza inanıyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü konsalidasyon ve UFRS standartlarına uygun bir şekilde denetleniyor. 2015-2018 arasında Genel Kurul'a sunulan bütçe denk olarak gitmiş. Fiili durum ise pek öyle değil.

Denetleme devam ettiği için son rakamları sizlerle paylaşamıyorum.

2015'te gider fazlası 55.7, 2016'da 99.1, 2017'de 249.3 milyon. Gider fazlası diye teknik bir terim yok, bu zarardır. Bu zararların taşınması için krediler alınmaktadır.

Toplam cironun yaklaşık 8000 milyon TL olduğu dikkate alındığında; borç cironun 4 katına, zarar ise 2 katına yaklaşmıştır.

Yönetim olarak öncelikli konularımız şunlar: sermaya artışı, yeni krediler, yeniden yapılandırma, mali disiplinin getirilmesi, tasarruf tedbirleri, gelir getirmeyen aktiflerin satışları, yeni sponsorluklar, yeni reklam gelirleri, yeni üyelikler, yeni bağışlar, yeni gelir yaratıcı projeler.

''Ali Koç 50 milyon dolar hibe etti''

Başkanımız Ali Koç 50 milyon dolar hibe etti. Bu o günkü kura göre 237 milyon TL.

Fenerbahçe'nin toplam 3.2 milyon TL borç var. Finansal ve sportif borçların yaklaşık %80'i yabancı para cinsinden. Kulüp önemli kur riski taşımaktadır.

Bunlar bizim çıkardığımız rakamlar değil. Size de genel kurulda sunuldu. 2017 yılı faaliyet raporu 66. sayfasında belirtilen borçlar konsolide ancak UFRS'ye uygun değil ve bağımsız bir denetim kurulu tarafından incelenmemiş.

Kısa vadeli borçlar 2.2 milyar TL, uzun vadeli borçlar ise 1 milyar TL.

Vadesi gelmiş ya da vadesi geçmiş borçların toplamı 270 milyon TL iken, 2018 Haziran-Eylül sonrası yapılması gereken ödemelerin toplamı 820 milyon TL.

Başkanımız Ali Koç'un sayesinde 200 küsür milyon borç ödedik. Şu an itibari ile çalışanlara, personellere, sporculara hiç borcumuz yok.

''2.7 milyon TL bir maaliyetle matrah artımı yoluyla riskleri ortadan kaldıracağız''

Vergi konuları ile alakalı bilgileri Şaban Erdikleri verdi. Erdikler'in açıklamaları şu şekilde:

Biz göreve gelmeden önce zor bir göreve talip olduğumuzun farkındaydık. Bu işin üstesinden geleceğimiz konusunda eminiz. Siz bizden yardımınızı ve desteğinizi esirmegeyin. Kısa sürede biz çok mesafe aldık. Şimdi de bu manzarayı iyileştirecek çalışmalara başladık. Fenerbahçe camiasını oluşturan bu grubun göreve başladığımız sırada 2018 yılınında bakiye aylarında ödemesi gereken borç 48 milyon dolayındaydı. Bu borçla alakalı yapılandırmalar yapılmıştı.Vergi Barışı Kanunu bu bahsettiğim borcun ödenmesinde 72 aya varan vadeler sağlıyor.

2.7 milyon TL bir maaliyetle matrah artımı yoluyla riskleri ortadan kaldıracağız.

''Denetim çalışmaları henüz tamamlanmadı''

Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, denetim raporlarını okudu. Vodina'nın açıklamaları şöyle:

Haziran ayında yapılan seçimlerde Ali Koç'un listesinde yer alıp bu göreve seçilmek bizleri çok mutlu etti. Bizler de çok çalışarak elde ettiğimiz bilgileri sizlere sunacağız. Sizlerden gelen talepleri de incelemeleri de değerlendireceğiz.

Yönetim Kurulu tarafından başlatılan UFRS'ye göre yıllık konsolide finansal tabloları halen devam etmektedir. 31 Mayıs 2018 tarihinde başlayan denetim çalışmaları henüz tamamlanmadı.

"Fenerbahçe'miz emin ellerdedir"

Hukuki İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, açılan ve taraf olunan davalar hakkında bilgi verdi:

Sorunların belirlenmesine yönelik iki farklı hukuk bürosuna durum tespiti yaptırdıklarını aktaran Pekin, "Fenerbahçe Kulübü Derneğinin taraf olduğu toplam 110 dava bulunmaktadır. Aleyhimize açılan davaların çoğu alacak davalarıdır. Fenerbahçe Futbol AŞ'nin taraf olduğu toplam 56 adet uyuşmazlık var. Bunlardan 33'ü aleyhimizedir. Futbol AŞ'nin alacaklı olduğu 15 adet, icralık olduğu 1 adet dava bulunmaktadır. Toplam 25 milyon lira bedelden fazla bize karşı maddi dava bulunmaktadır. Sözleşme fesihten dolayı sporcuların talep ettiği tutar yaklaşık 2,5 milyon avrodur." şeklinde konuştu.

Sporda şiddetin önlenmesi için yoğun bir çaba içerisinde bulunduklarını belirten Pekin, şunları kaydetti:

"Sporda şiddetin önlenmesi konusunda Türkiye'nin örnek kulübü olacağız. Fenerbahçe Kulübü her zaman olduğu gibi hukuk önünde şeffaf, hesap veren ve denetlenebilir bir kulüp olmaya devam edecektir. Fenerbahçe'miz emin ellerdedir. Gelecekte daha iyi noktaya geleceğimize inancımız tamdır. Başkanımızın dediği gibi tünelin sonunda ışığı hep birlikte göreceğiz. 3 Temmuz kumpasıyla ilgili FETÖ mensuplarının yargılandığı dava devam etmektedir. Bu davada kararın bir an önce çıkmasını beklemekteyiz. Yargıtay'ın da incelediği dosyanın lehimize sonuçlanması için azami gayret içerisindeyiz. Uğradığımız maddi ve manevi zararların tazmini için her türlü hukuki girişimde bulunacağız. Bütün bu mücadeleleri Fenerbahçe'miz adına vermek boynumuzun borcudur."

Ali Koç: Tecrübe önemli ama fazla tecrübenin nasıl olduğunu gördük

Dikkat ederseniz ben seçim boyunca yönetim kurulumundan bahsetmedim. Bunun iki sebebi vardı. Birincisi benim kadar sıkıntı yaşamasınlar diye, ikincisi; kurumlar ön plana çıkmalı. Köksal Bey'in konuşmalarını dinledim. Biz bir bütünüz, geçen dönemde 1907'den üyemiz vardı. Fenerbahçe'ye hizmet etmek için elimizi değil birçok şeyimizi taşın altına soktuk. Aramıza nifak sokmayın lütfen. Evet, tecrübe önemlidir ama ne olduğunu gördük. Spor yöneticiliğinin okulu yok. Vefa Bey hem seçim öncesi hem de seçim sonrası çok önemli iş başardı. Açıkça söyleyebilirim. Biz seçimin bu kadar demokratik olacağını düşünmemiştik.

"Biz optimist olmazsak bütün camiayı nasıl harekete geçiririz?"

Şeffaflık, hesap verilebilirlik en büyük ilkemiz. Eleştiri bizim için ihanet değil, daha iyi olmak için bir fırsattır. Bizi her daim uyarın, ikaz edin. Daha iyi olmamız için çabalayın. Her türlü samimi eleştiri bizim için önemlidir, bize nasıl isterseniz ulaşabilirsiniz, uyarın. Daha iyi yapmamıza da vesile olun. Biz optimist olmazsak bütün camiayı nasıl harekete geçiririz? İçinde bulunduğumuz durumun biz de farkındayız ancak bu camia öyle bir camia ki, bu durumdan bir camia varsa o da bu camiadır.

"Fenerbahçeli Ali Koç olarak seçildim, Koç Holding'ten Ali Koç olarak değil"

Biz bir spor kulübüyüz. Fenerbahçe'nin bir üniversitesi olsun. Kim istemez? Bunun için de kaynak lazım. Köksal Bey, içinde bulunduğumuz durumun farkında değilsiniz. Fenerbahçe'nin mali bağımsızlığı , geleceği tehlike altındadır. Fenerbahçeli Ali Koç olarak seçildim, Koç Holding'ten Ali Koç olarak değil. Buradan Fenerbahçe'nin gücüyle çıkacağız.

"Ben de o tezahürattan rahatsızım"

Ali Koç Başkan, Fenerbahçe şampiyon' tezahüratından ben de rahatsızım. Ama bizim fıtratımızda kime ne söyleyeceğini söylemek, ne tezahürat yapacağını söylemek yok. Bunu ben istemedim.

Camianın içindeki küskünlüklere son vermemiz lazım. Aidat ücretlerinin yükseltilmesi konusu var. Bu eğer olacaksa sizlerin kararı ile olacaktır. Üyelik bedelindeki dengesizliği düzletmek için çalışacağız. 50 lira çok, 10 bin lira ise çok fazla. Bu konuyu nasıl yapacağız bilmiyorum ama bunun üzerinde çalışacağım. Kısa vadede yeni bir tesis olmayacak. Hayalimiz tek tesis ve 7-8 sahanın olduğu ve A Takımı taşıyacağımız tesis. Gebze'deki tesis deniyordu ama hukuki olarak kullanamıyoruz. Tribünde çok fazla sigara içiliyor. Sigara ile kurallar net, umarım taraftarımız kuralları uyarlar. Bu konuda talimat net. Hayalimiz o Fenerbahçe; sponsor alacak yeri kalmayacak, locası kapalı gişe satacak. Atatürk imzalı tşörtler Fenerium'a geldi, alabilirsiniz, ben aldım.

Ömer Faruk Beyaz sözleri

Ömer Faruk Beyaz'dan bahsettiniz, ben kendisiyle iki defa görüştüm. Futbolcumuz çok değerlidir. Feyenoord maçında Ömer Faruk Beyaz arkamızda oturuyordu, kendisi ile görüştük, ailesi ile de görüştük. Sözleşme imzaladık.

"Cocu'yu tercih etmemizin en önemli sebebi gençlere verdiği önemdi"

Kulüplerin değer ölçümlerinde sosyal medya artık çok önemli bir faktör. Fenerbahçe markasını yönetebilecek şekilde sosyal medyada olmalıyız. Dün son an da keşfettiğimiz 3 oyuncumuzun ikisi ile sözleşme imzaladık, bunlardan iki tanesi dünkü maçta oynadı. Cocu'yu tercih etmemizin en önemlisi sebebi gençlere verdiği önemdi. Hollanda'da gençleri parlatıyorlar sonra milyon euro'lara transfer oluyor. Argo tabirle goy goy yapılmasındansa eleştirileri tercih ederim. Fikirlerimizi tartışabilmeliyiz. Samimi olması şartıyla.

"Türk futbolunun günü kurtarma sarmalından kurtulması gerek"

Finansal Fair-Play konusunda soru - cevap olarak konuşma yapmalıyız. Bunu anlatmak lazım. FFP futbol takımlarını doğru yola sokmak için yapılmıştır. Ülkemizde aynı netice alınmıyor fakat ben bunu fırsat olarak görüyorum. Türk futbolunun günü kurtarma sarmalından kurtulması gerekiyor.

"Yepyeni bir hikaye yazmanın zamanı"

Çok güzel seçim dönemi geçirdik. Camianın farkını ortaya çıkarttık. Her bir dediğimiz devam ediyor. Kombine, forma satışı konusunda beklentimizin üstünde oldu. Bununla beraber yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Fırsatım olmadı. Bu sorumluluğu almak kolay değil. En büyük vefa Fenerbahçe'ye. Güven kaybetmesi çok kolay, kazanması çok zor duygudur. Hayal satmadık, tek tek taşları üstüne koya koya eski günleri inşa edeceğiz dedik. 6 yılda güzel bir yola girebiliriz. Seçim kampanyasında 'Tam zamanı şimdi' derken; yarın geç olabilirdi. Ancak karamsar olmayalım. Biz buranın geçici yöneticileriyiz. Buranın asıl sahibi taraftardır. Ama karamsar olmayalım. Yepyeni bir hikaye yazmanın zamanı.

Benfica kurası için dikkat çeken sözler: Talihsiz bir kura

Yeniden Türkiye'ye mutluluk, güç ve umut vermenin zamanı. Yeniden rakiplerimizden sevgi ve saygı görmenin zamanı. Yeniden coşkulu mutlu günlerimizin zamanı. Her şeyden önce taraftarı, yönetimi ve futbolcusuyla örnek kulüp olmanın zamanı. Fenerbahçe sadece bir spor kulübü değildir. Fenerbahçe'nin sorumlulukları vardır. Sporun gerçek ruhunun yansımasında öncü olmalıyız. Yakın zamanda belki de 1 yıl içerisinde yaşam kalitesini artıracak bir hususta yer alacak. Diğer takımların da 3 büyük takımın da böyle bir gücü var. Bana göre talihsiz bir kura çektik. Bu yeni Fenerbahçe ile geçebiliriz diye düşünüyorum. Bu şansızlık belki de bu maçta dönecek.